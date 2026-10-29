முதலமைச்சா் கோப்பை கைப்பந்து: சேலம் மாவட்ட அணி 4ஆவது முறையாக முதலிடம்
சென்னையில் நடைபெற்ற முகலமைச்சா் கோப்பை கைப்பந்து போட்டியில் சேலம் மாவட்ட மகளிா் அணி தொடா்ந்து 4ஆவது முறையாக முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் நடைபெற்ற முகலமைச்சா் கோப்பை கைப்பந்து போட்டியில் சேலம் மாவட்ட மகளிா் அணி தொடா்ந்து 4ஆவது முறையாக முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
முதலமைச்சா் கோப்பை கைப்பந்து போட்டிகள் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த 24 ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. 38 மாவட்ட அணிகள் பங்கேற்ற இப்போட்டியில், சென்னை - சேலம் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில், சென்னை அணியை வீழ்த்தி சேலம் மாவட்ட அணி தொடா்ந்து நான்காவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளை மாவட்ட கைப்பந்து கழக தலைவா் ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை நேரில் அழைத்து பாராட்டினாா்.
இதில் மாவட்ட கைப்பந்து கழக ஆலோசகா் விஜயராஜ், துணைத் தலைவா் அகிலாதேவி, செயலாளா் சண்முகவேல், இணைச்செயலாளா் வடிவேல், பயிற்சியாளா்கள் பரமசிவம், சுவீனா, ராஜா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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