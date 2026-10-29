தேசியக்கொடி தவறுதலாக தலைக்கீழாக ஏற்றப்பட்ட விவகாரம்: உடற்கல்வி ஆசிரியா் பணியிடை நீக்கம்
குடியரசு தினவிழா போட்டி தொடக்க விழாவில் தேசியக்கொடி தவறுதலாக தலைக்கீழாக ஏற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் உடற்கல்வி ஆசிரியா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
பணியிடை நீக்கம்
குடியரசு தினவிழா போட்டி தொடக்க விழாவில் தேசியக்கொடி தவறுதலாக தலைக்கீழாக ஏற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் உடற்கல்வி ஆசிரியா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
குடியரசு தினவிழா போட்டி தொடக்க விழா மகாத்மா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, தேசிய கொடியை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் ஏற்றிவைத்தாா். அப்போது, தேசிய கொடி சரிவர கட்டப்படாததால், காவி மற்றும் வெள்ளை நிற பகுதிகள் அறுந்து கீழே தொங்கியது. இதனால் பச்சை நிறம் மேலே வந்ததால், தேசியக்கொடி தலைக்கீழாக பறந்தது.
உடனடியாக தேசியக்கொடியை சரியாக கட்டி மீண்டும் ஏற்றிவைத்து அமைச்சா் மரியாதை செலுத்தினாா். இதையடுத்து, அரசு நிகழ்ச்சியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டவா்கள் குறித்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் எல்லப்பன் விசாரணை மேற்கொண்டாா். விசாரணையில், மேட்டுப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியா் ஜான் (எ) ஜமீன்தாா் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை புதன்கிழமை இரவு பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டாா்.
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