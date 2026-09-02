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முதல்வா் வருகை: 4 டிஐஜி-க்கள், 16 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் உள்பட 4 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு

முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சேலம் வருகையையொட்டி, மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி. ரம்யா பாரதி தலைமையில் 4 டிஐஜி-க்கள், 16 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் உள்பட 4 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தபட்டனா்.

முதல்வா் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 6:38 am IST

முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சேலம் வருகையையொட்டி, மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி. ரம்யா பாரதி தலைமையில் 4 டிஐஜி-க்கள், 16 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் உள்பட 4 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தபட்டனா்.

சேலம் மாவட்ட டிஐஜி சந்தோஷ் ஹடிமணி உள்பட 4 சரக டிஐஜி-க்கள், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் குத்தாலிங்கம் உள்ளிட்ட 16 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், 15 கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா், 39 துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், 80 காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்பட சேலம், கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 4 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.

முதல்வா் வருகையையொட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் டிரோன் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது.

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