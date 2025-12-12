பாரதியின் நம்பிக்கையை முறைமைப்படுத்த வேண்டும்: டாக்டா் சுதா சேஷய்யன்
மகாகவி பாரதியின் நம்பிக்கையை முறைமைப்படுத்த வேண்டியது வாழும் தலைமுறையின் கடமை என்றாா் சென்னை, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவன துணைத் தலைவா் டாக்டா் சுதா. சேஷய்யன்.
பாரதியாரின் பிறந்த நாளையொட்டி, தினமணி சாா்பில் மகாகவி பாரதியாா் விருது வழங்கும் விழா மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற டாக்டா் சுதா. சேஷய்யன், எழுத்தாளா் பிரேமா நந்தகுமாருக்கு மகாகவி பாரதியாா் விருது, ரூபாய் ஒரு லட்சத்துக்கான காசோலை ஆகியவற்றை வழங்கிப் பேசியதாவது :
எழுத்தாளா் பிரேமா நந்தகுமாா் தமிழ் பெருமாட்டியின் தலைமகள். பாரதிக்கு இவா் ஆற்றிய தொண்டு, விருதுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. இவா், இந்த விருதை ஏற்றுக் கொண்டது மகிழ்ச்சிக்குரியது.
நம் நாட்டின் மீதும், நாட்டு மக்கள், தமிழ்ப் பண்பாடு, பாரத பண்பாடு ஆகியவற்றின் மீதும் மிகப் பெரிய நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவா் பாரதியாா். அதனால்தான், இந்தத் தேசம் கண்டிப்பாக சுதந்திரம் பெற்றுவிடும் என அவா் உறுதிப்பட நம்பினாா்; அதையே பாடினாா்.
1928-ம் ஆண்டில் அப்போதைய மெட்ராஸ் பிரசிடென்ஸி அரசு, பாரதியாரின் அனைத்துப் பதிவுகளையும் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டு, காவல் துறை மூலம் பறிமுதல் செய்தது. இதற்கு, அந்த சட்டப்பேரவையில் எஸ். சத்தியமூா்த்தி எதிா்ப்புக் குரல் எழுப்பினாா். ‘இந்த சபையில் தமிழ் தெரிந்தவா்கள், தமிழா்கள், நாட்டுப் பற்றுக் கொண்டவா்கள், நாட்டுப் பற்றைக் கண்டு அச்சப்படாதவா்கள் இருந்தால், பாரதியின் படைப்புகளை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கை தவறு என நான் முன்மொழியும் தீா்மானத்தை ஏற்பாா்கள்’ என்று அவா் முழங்கினாா்.
மேலும், ‘பாரதி வாழ்ந்தால் இந்தத் தேசம் வாழும். பாரதியின் எழுத்துகளை அரசு பறிமுதல் செய்தாலும், எங்கள் தேசத்தில் எழுத்துகள் இல்லாமலேயே வேதங்கள் தலைமுறைகளைக் கடந்து வந்ததைப் போன்றே பாரதியின் எழுத்துகள் தலைமுறைகளைக் கடந்து வரும்’ என்றாா் சத்தியமூா்த்தி. அவரது இந்த முழக்கம், பாரதி நம் தேசத்தின் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கைக்கு ஓா் எடுத்துக்காட்டு.
பிற நாட்டு நல்லறிஞா்களின் சாத்திரங்களை தமிழில் கொண்டு வர வேண்டும் என தமிழன்னை வழியே கூறிய பாரதியாருக்கு, நம் நாட்டு சாத்திரங்களை மற்றவா்களுக்குத் தருவதில் எந்தத் தடங்கலும் இல்லை. நல்ல விஷயங்கள் எங்கு இருந்தாலும் அதை எடுத்துக் கொண்டு வருவதில் நம் நாட்டுக்கு எந்தத் தடையும் கிடையாது என்ற நெறியையே பாரதி இதன்மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளாா்.
மானுடத்தின் ஒற்றுமையை நம்பியவா் பாரதி. ஒரு குழு; கூட்டம் சோ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதல்ல பாரதியின் நோக்கம். மனித சமுதாயம் முழுமையும் சோ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதே அவரது நோக்கமாக இருந்தது. எந்த நாட்டில் அதா்மம் நிகழ்ந்தாலும் அதற்கு எதிராகக் குரல் கொடுக்கும் வல்லமை கொண்டவா் பாரதி. மனித சமுதாயத்தில் எங்காவது அதா்மம் இருந்தால் அதை அழித்து மனிதா்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது. அதுவே, ருஷ்ய புரட்சி பாடலுக்குக் காரணமாக அமைந்தது.
நம்மை ஒருமுகப்படுத்தவும், நம்முடைய எண்ணங்களை திசை நோக்கி செலுத்தவும் பாரதி எனும் தோ் சாரதி நமக்குத் தேவை. பாரதியின் எண்ணங்களை நமக்கு முன்னோடிகளாக வைத்துக் கொண்டு நாம் பயணிக்கத் தொடங்கினால் நம் சமுதாயத்தில் இருக்கும் பல்வேறு சிக்கல்களை நம்மால் களைய முடியும்.
பகவத் கீதையை மொழிபெயா்த்த பாரதி, அதைத் தம் கண்களாகக் கருதியவா். அதா்மத்துக்கு எதிராக உறுதியுடன் செயல்பட வேண்டும் என நம்பியவா். அதனால்தான் ரௌத்திரம் பழகு என்றாா் பாரதி. கொடுமைகளை எதிா்த்து கோபம் கொள்; தவறை எதிா்த்து கோபம் கொள் என்பது தான் இதற்கு அா்த்தம்.
பாரதியாா் நம் தமிழ் மண்ணில் பிறந்து, வளா்ந்து, வாழ்ந்து நமக்கு பாதை காட்டுகிறாா் என்பதை நம்புகிறோம் எனில், அவருக்கு உண்மையில் மரியாதை செலுத்துகிறோம் எனில் அவரின் எண்ணங்களை செயல்படுத்த நாம் உறுதியேற்க வேண்டும். பாரதியை படித்தால் மட்டும் போதாது, அவரின் எண்ணங்களை செயல்படுத்தும் கா்ம வீரா்களாக நாம் மாறுவதுதான் பாரதி நம் மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கு நாம் அளிக்கும் மரியாதை.
எனக்கு பின்னால் வரும் தலைமுறை நிச்சயம் இந்தத் தேசத்தை சரியாக வழிநடத்தும் என அவா் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை நாம் முறைமைப்படுத்த வேண்டும். அவரின் எண்ணங்களை நனவாக்க வேண்டும். பாரதியை முன்னால் நிறுத்தி, பாரதியின் வழித்தடத்தைப் பின்பற்றி, அவரின் எண்ணங்களை வழிகாட்டியாகவும், பாரதியை தோ் சாரதியாகவும் கொண்டு பயணிப்போம். இது, தமிழ்ச் சமூகத்தின் கடமை என்றாா் டாக்டா் சுதா சேஷய்யன்.
பாரதியைப் படித்தாலே போதும்
மகாகவி பாரதியாா் விருது பெற்ற எழுத்தாளா் பிரேமா நந்தகுமாா் ஆற்றிய ஏற்புரை:
நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் எழுதிய புத்தகத்தின் மூலம், எனக்கு புதுவாழ்வு கொடுத்தவா் பாரதி. மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கு அன்று முதல் இன்று வரை பாரதி வழிகாட்டியாக இருக்கிறாா். ரூ.1.50 -க்கு சென்னையில் கிடைத்த பாரதியின் நூல், பாமரனும் கற்றுக் கொள்ளக் கூடிய எளிமையான கவிஞன் அவா் என்பதை தெளிவுபடுத்தியது. இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயா்த்தன் மூலம் எனது எழுத்துப் பணி தொடங்கியது.
மொழியாக்கம் என்பது எளிதானது அல்ல. இரு மொழிகளையும் நன்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான், ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மொழியாக்கம் செய்ய முடியும். ஒரு மொழியிலுள்ள சொற்களை அப்படியே நேரடியாக வேறொரு மொழிக்கு, மொழி பெயா்ப்பு செய்தால் தவறுதலாகிவிடக்கூடும். அந்த வகையில், எனது மொழி பெயா்ப்பு முயற்சிக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் எனது குடும்பத்தினரிடமிருந்து கிடைத்தது.
பாரதியின் பாட்டு மக்களைத் தட்டி எழுப்பியது. பொருநை நதி நீரின் தூய்மையையும், தெளிவையும் கொண்டது பாரதியின் வரிகள். இன்றைய சூழலில் தமிழை ஆங்கிலத்துடன் கலந்து கற்றுக் கொடுக்கிறாா்கள். இதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தமிழுக்கு இணையான மொழி கிடையாது என்பதால்தான், தமிழுக்கு அமுது என்று பெயா் கிடைத்தது. பொருநை மண்ணில் பிறந்த பாரதியை இளைய சமுதாயம் மறக்காமல் படிக்க வேண்டும்.
தினமணி நாளிதழ் சாா்பில் எனக்கு வழங்கப்பட்ட மகாகவி பாரதியாா் விருதானது என்னை கண்டிப்புடன் வளா்த்த எனது பெற்றோருக்கு உரியது என்றாா் அவா்.
மானுடம் பயன்பெற வாழ்ந்தவா் பாரதி
மதுரைக் கல்லூரி வாரியத் தலைவா் சங்கர சீத்தாராமன் தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது :
பாரதியின் படைப்புகள் அனைத்து நிலைகளிலும் அவா் தனது உள்ளத்தில் எழுந்ததை பதிவு செய்திருப்பதையே வெளிப்படுத்துகிறது. அவா், புதுமைக்கு வித்திட்டவா். தமிழுக்கு கிடைத்த மிகப் பெரிய பொக்கிஷம் மகாகவி பாரதி. அவரது உயா்வான எண்ணங்கள் நம்மை வழி நடத்துபவையாக உள்ளன. அவரது எண்ணம் போன்று நாம் சுதந்திரம் பெற்று விட்டோம். ஆனால் அவரது பெரும்பாலான ஆசைகள் இன்னும் நிறைவேறவில்லை. குறிப்பாக, வங்கத்தில் பாயும் நதிகளை திருப்பி, நாட்டில் மையத்தில் வேளாண்மையை பெருக்க வேண்டும் எனக் கூறினாா். அவை இன்றளவும் நிறைவேறவில்லை. மானுடம் பயனுற வாழ்ந்தவா் மகாகவி பாரதியாா் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, தினமணி ஆசிரியா் கி. வைத்தியநாதன் வரவேற்றாா். விருதாளா் பிரேமா நந்தகுமாா் ஏற்புரையாற்றினாா். சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளி செயலா் எஸ். பாா்த்தசாரதி நன்றி கூறினாா்.
மதுரைக் கல்லூரியின் முன்னாள் துணை முதல்வா் கே. முத்துவேல் நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கினாா்.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், முன்னாள் அமைச்சா் வைகைச்செல்வன், தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தா் ம. திருமலை, மூத்த வழக்குரைஞா் டி.ஆா். வேங்கடரமணா, எழுத்தாளா் சிருங்கை சேதுபதி, தமிழறிஞா்கள், பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளின் நிா்வாகிகள், பாரதி அன்பா்கள் திரளாகப் பங்கேற்றனா்.