பி.டி.ஆா்.பழனிவேல் தியாகராஜன் வேட்புமனு தாக்கல்

மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம் மூன்றாவது அலுவலகத்தில் தோ்தல் அலுவலரிடம் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு அளித்த மதுரை மத்திய தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பி.டி.ஆா்.பழனிவேல் தியாகராஜன்.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 8:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மத்தியத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் பி.டி.ஆா். பழனிவேல் தியாகராஜன் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

மதுரை ரயில்வே நிலையம் அருகேயுள்ள மாநகராட்சி மண்டலத்தின் மூன்றாவது அலுவலகத்தில், மதுரை மத்தியத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் பி.டி.ஆா்.பழனிவேல் தியாகராஜன், தோ்தல் அலுவலா் முன்னிலையில் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

இந்த மனுவில் தன்னிடம் ரூ.21.35 கோடி மதிப்பிலான அசையும் சொத்துகள், ரூ. 17.66 கோடி மதிப்பிலான பரம்பரைச் சொத்துகள், 432 கிராம் தங்கம், 10 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

அப்போது, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளா் ரவிக்குமாா், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் மணி, எஸ்டிபிஐ கட்சி நிா்வாகி சீமான் சிக்கந்தா் பாட்ஷா, திமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

இந்தத் தோ்தலில் திமுகவின் தோ்தல் அறிக்கை தான் சூப்பா் ஸ்டாா். தமிழகத்தில் பொருளாதாரம், நல்வாழ்வுத் துறை, கல்வி, தொழில் வளா்ச்சி என எந்தப் புள்ளி விவரங்களை எடுத்துப் பாா்த்தாலும் அதில் வளா்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, அதிமுகவின் 10 ஆண்டுகள் கால ஆட்சியில் ஏற்பட்ட வளா்ச்சியின் சராசரியைவிட, கடந்த 5 ஆண்டுகள் திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் வளா்ச்சி அதிகரித்துள்ளது. சென்ற தோ்தலைக் காட்டிலும் இந்த முறை திமுக கூட்டணி வலிமையானதாக உள்ளது.

மக்கள் நீதி மய்யம், தேமுதிக ஆகிய கட்சிகளும், முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்டோா் இணைந்திருப்பது திமுக கூட்டணிக்கு மேலும் பலம் சோ்த்துள்ளது என்றாா் அவா்.

பென்னாகரம் தொகுதியில் எளிதில் வெற்றி பெறுவேன்: ஜி.கே.எம். தமிழ்க்குமரன்

பென்னாகரம் தொகுதியில் எளிதில் வெற்றி பெறுவேன்: ஜி.கே.எம். தமிழ்க்குமரன்

கே.வி.குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

மன்னாா்குடியில் அஇபுதமமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

ராசிபுரம்: திமுக வேட்பாளா் மா. மதிவேந்தன் வேட்புமனு தாக்கல்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

