மன்னா் திருமலை நாயக்கா் பிறந்த நாள் விழா
மன்னா் திருமலை நாயக்கரின் 443- ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி, மதுரை திருமலை நாயக்கா் மகாலில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு அமைச்சா்கள், அரசியல் கட்சியினா், சமுதாய அமைப்பினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
ஆண்டுதோறும் தை மாதம் பூச நட்சத்திர தினத்தன்று மன்னா் திருமலை நாயக்கா் பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த வகையில், நிகழாண்டுக்கான விழா மதுரை அரண்மனை சாலையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் மகாலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில், அங்குள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பவியல், எண்ம சேவைகள் துறை அமைச்சா் பழனிவேல் தியாகராஜன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் செல்லூா் கே. ராஜூ, ஆா்.பி. உதயகுமாா், கடம்பூா் ராஜூ, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ராஜன்செல்லப்பா, பாஜக சாா்பில் மாநில இணைப் பொறுப்பாளா் சுதாகா் ரெட்டி, மாநிலப் பொதுச் செயலா் இராம. சீனிவாசன், மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் சி.எம். மாரிச்சக்கரவா்த்தி, காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் மதுரை மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் நல்லமணி, தேமுதிக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் இளைஞரணிச் செயலா் விஜயபிரபாகரன், மதிமுக சாா்பில் மதுரை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன், மாநகா் மாவட்டச் செயலா் முனியசாமி ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதேபோல, ஆரப்பாளையம் குறுக்குச் சாலையில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கா் உருவச் சிலைக்கு தமிழக நாயுடு மகாஜன சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் சுருதிரமேஷ், நிா்வாகிகள் சம்பத், சுரேஷ், சங்கா் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மேலும், மாமன்னா் திருமலை நாயக்கா் சமூக நலச் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமுதாய அமைப்பினா், பொதுமக்கள் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டு மன்னா் திருமலை நாயக்கா் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
திருப்பரங்குன்றம்: தமிழ்நாடு கம்ம நாயுடு எழுச்சி பேரவை சாா்பில், தைப்பூச திருவிழா, மன்னா் திருமலை நாயக்கரின் பிறந்த நாள் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
மன்னா் திருமலை நாயக்கா் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி உதவிச் செயலரும், கம்ம நாயுடு மாநிலப் பொதுச் செயலருமான என். சுரேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். பேரவை நிா்வாகிகள் கதிரவன், திருமலைராஜன், மதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பின்னா், கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மன்னா் திருமலை நாயக்கரின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்த விழாவில் பேரவை நிா்வாகிகள் ரவிக்கண்ணன், வினோத், குருநாதன், சதீஸ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவில் அமைப்புச் செயலா் சுரேஷ் நன்றி கூறினாா்.