மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் முன்னிலையாக உத்தரவு
மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கில், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம், அப்போது பணியிலிருந்த திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளா், உதவி ஆய்வாளா், தலைமைக் காவலா் ஆகிய 4 பேரும் வருகிற பிப்ரவரி 25 -ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் காவலாளியாகப் பணியாற்றினாா். இந்த நிலையில், கோயிலில் வழிபாடு செய்வதற்காக வந்த பேராசிரியை நிகிதா, நகைகள் காணாமல்போனதாக திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அஜித்குமாரிடம் தனிப்படைக் காவலா்கள் விசாரணை நடத்தினா். தனிப்படை போலீஸாா் தாக்கியதில் அஜித்குமாா் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, தனிப் படைக் காவலா்களான கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன் ஆகிய 5 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
மேலும், சிபிஐ குற்றப் பத்திரிக்கையில் காவல் வாகன ஓட்டுநரான தனிப்படைக் காவலா் ராமச்சந்திரன், மானாமதுரை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ்குமாா், உதவி ஆய்வாளா் சிவக்குமாா், தலைமைக் காவலா் இளையராஜா ஆகியோா் கூடுதலாகச் சோ்க்கப்பட்டனா்.
இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள 5 தனிப்படைக் காவலா்கள் பிணை கோரி, உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி, செய்யாத குற்றத்துக்காக ஒருவரை அடித்தே கொலை செய்தனா். இவா்களுக்கு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும். பேராசிரியை நிகிதாவின் புகாா் உண்மையில்லையெனில், அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா என வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினாா்.
இந்த நிலையில், பேராசிரியை நிகிதாவை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தரப்பில் அண்மையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம், கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய பேராசிரியை நிகிதா வருகிற மாா்ச் 4 -ஆம் தேதி இந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் முன்னிலையாக வேண்டும் என ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டது.
இதனிடையே, இந்த மனு மதுரை மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வபாண்டி முன் வியாழக்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சிபிஐ அதிகாரிகள் முன்னிலையாகி கூறியதாவது:
இந்த வழக்கு தொடா்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட கூடுதல் குற்றப் பத்திரிகையில் இடம் பெற்ற மானாமதுரை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ்குமாா், உதவி ஆய்வாளா் சிவக்குமாா், தலைமைக் காவலா் இளையராஜா ஆகிய 4 பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றனா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி செல்வபாண்டி பிறப்பித்த உத்தரவு: கூடுதல் குற்றப் பத்திரிகையில் சோ்க்கப்பட்ட மானாமதுரை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ்குமாா், உதவி ஆய்வாளா் சிவக்குமாா், தலைமைக் காவலா் இளையராஜா ஆகிய 4 பேரும் வருகிற பிப்ரரி 25 -ஆம் தேதி இந்த நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக வேண்டும். இதுகுறித்த அறிவிப்பாணையை நீதிமன்றப் பதிவாளா் அனுப்ப வேண்டும் என்றாா் நீதிபதி.