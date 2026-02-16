மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கு: விசாரணையை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க உத்தரவு
சிவகங்கை மாவட்டம், மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமாா் கொலை வழக்கு விசாரணையை 6 மாதங்களுக்குள் முடிக்க சிபிஐ-க்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருப்புவனம் அருகே மடப்புரத்தில் அமைந்துள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோயில் காவலாளியாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் பணியாற்றி வந்தாா். கடந்த 2025 -ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 27-ஆம் தேதி கோயிலுக்கு பேராசிரியை நிகிதா சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வந்தாா். அப்போது, நகை காணாமல் போனதாக திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதுதொடா்பாக கோயில் காவலாளி அஜித்குமாரை தனிப்படை போலீஸாா் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்று தாக்கினா். இதில்
பலத்த காயமடைந்த அஜித்குமாா் உயிரிழந்தாா்.
இந்தக் கொலை வழக்கில் தனிப்படைக் காவலா்களான கண்ணன், ராஜா, ஆனந்த், பிரபு, சங்கர மணிகண்டன் ஆகிய 5 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இதனிடையே, அஜித்குமாா் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள தனிப்படைக் காவலா்கள் ஆனந்த் உள்ளிட்ட 5 பேரும் தங்களுக்கு பிணை வழங்கக் கோரி, உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தனித்தனியாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சிபிஐ தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
இந்த வழக்கில் இதுவரை 94 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. உயிரிழந்த கோயில் காவலாளி அஜித்குமாா் நகையைத் திருடியதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை. காணாமல் போனதாகக் கூறப்பட்ட நகையையும் கண்டறிய முடியவில்லை.
இதேபோல, மானாமதுரை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் தவிா்த்து, வேறு உயரதிகாரிகளுக்கு இதில் தொடா்பு இருப்பதாகக் கண்டறியப்படவில்லை. இதுவரை 2 குற்றப் பத்திரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கில் காவல் துறையினா்தான் அஜித்குமாரை அடித்துக் கொலை செய்தனா் என்பதற்கான போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. எனவே, காவலா்களுக்கு பிணை வழங்கக் கூடாது என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி ஸ்ரீமதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
காவல் துறையினா் மனசாட்சியுடன் செயல்பட வேண்டும். உயரதிகாரி ஒருவா் அடிக்கச் சொல்லி உத்தரவிட்டால் அடித்துக் கொலை செய்வதா?.
சட்டவிரோதமாகச் செயல்பட முடியாது என உயரதிகாரியிடம் போலீஸாா் கூற வேண்டும். நடவடிக்கை எடுத்தால் நீதிமன்றத்தை போலீஸாா் அணுக வேண்டும். நீதிமன்றம் போலீஸாரை பாதுகாக்கும். ஆனால், இந்த வழக்கில் போலீஸாா் செய்தது மன்னிக்க முடியாத குற்றம்.
எனவே, எஞ்சியுள்ள குற்றவாளிகளையும் விரைவில் கைது செய்ய வேண்டும். துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட்ட அதிகாரி பாதுகாக்கப்படுகிறாரா?. விசாரணை முடியும் வரை யாருக்கும் பிணை வழங்க இயலாது.
அஜித்குமாா் கொலை வாழக்கு விசாரணையை 6 மாதங்களுக்குள் சிபிஐ முடிக்க வேண்டும். பிணை கோரிய தனிப்படைக் காவலா்களின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன என்றாா் நீதிபதி.