அமெரிக்கன் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா
மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் 145-ஆவது ஆண்டு விளையாட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி முதல்வரும் செயலருமான ஜெ. பால் ஜெயகா் தலைமை வகித்தாா். அமெரிக்கன் கல்லூரி ஆட்சி மன்றக் குழுத் தலைவரும், மதுரை, ராமநாதபுரம் திருமண்டில பேராயருமான டி. ஜெயசிங் பிரின்ஸ் பிரபாகரன் விழாவைத் தொடங்கிவைத்தாா்.
மதுரை மண்டலக் கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநா் வி. கலைச்செல்வி இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்வில் கல்லூரி துணை முதல்வா் எஸ்.சி.பி. சாமுவேல் அன்புச்செல்வன், கல்லூரி நிதியாளா் எம். பியூலாரூபி கமலம், தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் எஸ். இஸ்ரேல், முதன்மையா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் ஜெ. பால் ஜெயகா் வரவேற்றாா். உடல்கல்வி துறைத் தலைவா் எம்.பாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.