மதுரை
இம்மையிலும் நன்மை தருவாா் கோயிலில் மாசிப் பெருந்திருவிழா கொடியேற்றம்
மதுரை இம்மையிலும் நன்மை தருவாா் கோயிலில் மாசிப் பெருந்திருவிழா கொடியேற்றம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிவகங்கை சமஸ்தான தேவஸ்தான நிா்வாகத்துக்குக்குள்பட்ட இந்தக் கோயிலிலில் திருவிழா கொடியேற்றத்தையொட்டி, இம்மையிலும் நன்மை தருவாருக்கும், மத்தியபுரி அம்பாளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடைபெற்றன.
பிறகு, சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி, அம்மன் கொடிமரம் முன் எழுந்தருளினா். இதையடுத்து, முற்பகல் 11.10 மணி அளவில் பாரம்பரிய முறைப்படி வேதமந்திர முழக்கங்களுடன் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
தினமும் வெவ்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடு நடைபெறும். முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான தேரோட்டம் மாா்ச் 1-ஆம் தேதியும், தீா்த்தவாரி மாா்ச் 2-ஆம் தேதியும் நடைபெறும்.