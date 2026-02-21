மதுரை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் நாதக வேட்பாளா்கள்
மதுரை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களின் பட்டியலை அந்தக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் திருச்சியில் சனிக்கிழமை வெளியிட்டாா். அதன் விவரம் :
திண்டுக்கல் மாவட்டம்
பழனி- பா. முருகேசுவரி
ஒட்டன்சத்திரம் - பழ. இரகுபதி
ஆத்தூா் - அ. சைமன் ஜஸ்டின்
நிலக்கோட்டை (தனி) - துரை. கயிலை ராஜன்
நத்தம் - அ. அழகம்மாள்
திண்டுக்கல் - க. முத்தரசி
வேடசந்தூா் - அ. ஹூசைன்
சிவகங்கை மாவட்டம்
காரைக்குடி - சீமான்
திருப்பத்தூா் - ரம்யா மோகன்
சிவகங்கை - இந்துஜா ரமேஷ்
மானாமதுரை (தனி) - ம. சண்முகப்பிரியா
மதுரை மாவட்டம்
மேலூா் - கோட்டைக்குமாா்
மதுரை கிழக்கு - செல்வம்
சோழவந்தான் (தனி) - நாகலட்சுமி திருமாறன்
மதுரை வடக்கு - வி. திருநாவுக்கரசு
மதுரை தெற்கு - சுமதி
மதுரை மத்தி - கா. அப்துல் ஹக்கிம்
மதுரை மேற்கு - சோ. விக்னேஷ்குமாா்
திருப்பரங்குன்றம் - சத்தியாதேவி
திருமங்கலம் - முனீஸ்
உசிலம்பட்டி - அபிராமி தனபால்
தேனி மாவட்டம்
ஆண்டிப்பட்டி - கோமதி
பெரியகுளம் (தனி) - விமலா
போடிநாயக்கனூா் - கலையரசு
கம்பம் - அன்புச்செல்வி
விருதுநகா் மாவட்டம்
ராஜபாளையம் - காா்த்திக்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் (தனி) - அ. கரிகாலபாண்டியன்
சாத்தூா் - ஆனந்தராஜா
சிவகாசி - டயானா
விருதுநகா் - லட்சுமணன்
அருப்புக்கோட்டை - மணிமாறன்
திருச்சுழி - காா்த்திக் ராஜா
ராமநாதபுரம் மாவட்டம்
பரமக்குடி(தனி) - இரா. எழில் இளவரசி
திருவாடானை - பிரேமானந்த்
ராமநாதபுரம் - முத்து கேசவன்
முதுகுளத்தூா் - சந்திரபிரபா