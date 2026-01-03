மதுரை தெற்குவெளி வீதியில் கட்டடத்தின் மேற்கூரையிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்த தொழிலாளி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரம் ஜீவநகரைச் சோ்ந்த கோபிநாத் மகன் ஹரிகுமாா் (38). கட்டடத் தொழிலாளியான இவா், மதுரை தெற்கு வெளி வீதியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தின் கட்டடத்தில் கடந்த மாதம் 29 -ஆம் தேதி பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக மேற்கூரையிலிருந்து தவறி விழுந்த அவரை அக்கம்பக்கத்தின் மீட்டு, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தெற்குவாசல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.