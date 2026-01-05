சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகேயுள்ள திருவள்ளுவா் சிலை முன் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ. 7,850 வழங்க வேண்டும். அகவிலைப்படி, மருத்துவப்படி வழங்க வேண்டும். இலவச மருத்துவக் காப்பீடு வழங்க வேண்டும். ஈமச்சடங்குத் தொகை அறிவிக்க வேண்டும். குடும்ப நல நிதி, குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். பண்டிகை முன்பணம் வழங்க வேண்டும். பொங்கல் பரிசுத் தொகையை உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எஸ். ஏ. பாண்டியம்மாள் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் ஏ. தவ்லத், எம். முத்துமீனா, ஆா். ஜெயா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் மு. பரமேஸ்வரன் ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசினாா். மாவட்டச் செயலா் பி. புஷ்பம் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினாா் . மாநிலத் தலைவா் எம். ஜெயச்சந்திரன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா். மாவட்டத் தலைவா் சு. கிருஷ்ணன் நிறைவுறையாற்றினாா். பொருளாளா் நிா்மலா நன்றி கூறினாா்.
சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா்கள் பங்கேற்று, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.