திருப்பரங்குன்றம் தா்கா விவகாரம்: தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி
திருப்பரங்குன்றம் தா்கா சந்தனக்கூடு விழாவில் 50 போ் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரையைச் சோ்ந்த மாணிக்கமூா்த்தி திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தா்காவில் சந்தனக்கூடு விழா நடத்தத் தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்கு தொடுத்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி, தா்கா தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டாா். மேலும், கந்தூரி நடத்தக் கூடாது, சந்தனக்கூடு விழாவில் 50 போ் மட்டுமே பங்கேற்கலாம் என்பன உள்ளிட்ட உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தாா்.
இந்த நிலையில், மதுரையைச் சோ்ந்த ஒசீா்கான் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: திருப்பரங்குன்றம் தா்கா தரப்பில் நடைபெறும் சந்தனக்கூடு விழாவில் சுமாா் 3,000 முதல் 4,000 போ் வரை பங்கேற்பா். ஆனால், தனி நீதிபதி 50 போ் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.
மனுதாரா் அதுபோன்ற கோரிக்கை எதையும் முன்வைக்காத நிலையில், இத்தகைய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது ஏற்கத்தக்கதல்ல. எனவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், தனி நீதிபதியிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் கோரப்படாத நிவாரணத்தை நீதிபதி வழங்கியிருக்கிறாா். எனவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: ஏற்கெனவே, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடா்பான வழக்கில் மலை மேல் செல்பவா்களின் எண்ணிக்கை தொடா்பாக காவல் துறையும், தொல்லியல் துறையுமே முடிவு செய்ய இயலும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
இதை மீறி, தனி நீதிபதி உத்தரவைப் பிறப்பிக்க இயலாது. அதோடு, தனி நீதிபதி இடைக்கால உத்தரவையே பிறப்பித்தாா். அடுத்த வழக்கு விசாரணையின் போது, தனி நீதிபதி முன் மனுதாரா் இந்த விவரங்களைத் தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல. எனவே, மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.