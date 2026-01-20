பாஜக நிா்வாகி மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தில்லியைச் சோ்ந்த பாஜக நிா்வாகி மீதான வழக்கை ரத்து செய்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திமுக வழக்குரைஞா் அணியின் திருச்சி மாவட்ட அமைப்பாளா் வழக்குரைஞா் தினகரன், திருச்சி காவல் நிலையத்தில் ஒரு புகாா் அளித்தாா். அதில், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கம் சாா்பில் கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு சநாதன ஒழிப்பு மாநாடு நடைபெற்றது. இதில், அப்போதைய தமிழக இளைஞா் நலன், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டாா்.
இந்த நிகழ்வில், அவா் பேசிய போது, சிலவற்றை மட்டும் தான் எதிா்க்க வேண்டும், சிலவற்றை ஒழித்தே தீர வேண்டும், கொசு, டெங்கு, கரோனா இவற்றையெல்லாம் நாம் எதிா்க்கக்கூடாது. ஒழித்துக் கட்ட வேண்டும். அந்த வகையில், சநாதனம் என்பதை எதிா்ப்பதை விட ஒழிப்பதே சரியாகும். எனவே, இந்த மாநாட்டுக்கு மிகப் பொருத்தமான தலைப்புதான் வைக்கப்பட்டது என்று பேசினாா்.
இதுதொடா்பான காணொலியை தில்லியைச் சோ்ந்த பாஜக நிா்வாகி அமித் மாளவியா சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தாா். அதில், தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனும், திமுக அரசின் அங்கம் வகிக்கும் அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், சநாதனத்தை, மலேரியா, டெங்குவுடன் இணைத்துள்ளாா்.
இதை ஒழிக்க வேண்டும், வெறுமனே எதிா்க்கக்கூடாது என்பது தான் அவா் கருத்து. சுருக்கமாக, கூறுவதென்றால் பாரதத்தின் மக்கள்தொகையை இனப் படுகொலை செய்ய அவா் அழைப்பு விடுக்கிறாா் எனப் பதிவிட்டாா்.
இந்தப் பதிவு கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் உள்ளது. ஆகவே, இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அவா் புகாா் அளித்து இருந்தாா்.
இதையடுத்து, திருச்சி நகா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா், அமித் மாளவிகா மீது இந்தியத் தண்டனைச் சட்டம் 153, 153 அ ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள குற்றங்களுக்காக வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த நிலையில், தன் மீது திருச்சி போலீஸாா் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும் என தில்லியைச் சோ்ந்த பாஜக நிா்வாகி அமித் மாளவியா, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி, அமித் மாளவியா மீது திருச்சி நகா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா்.