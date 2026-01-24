தைப்பூசம்: பிப். 1-இல் மதுரை - பழனிக்கு சிறப்பு ரயில்
தைப்பூசத் திருவிழாவையொட்டி, மதுரை-பழனி- மதுரைக்கு வருகிற பிப். 1-ஆம் தேதி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் அலுவலகம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தைப்பூசத் திருவிழாவையொட்டி ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில், மதுரை-பழனி-மதுரைக்கு வருகிற பிப். 1-ஆம் தேதி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இதன்படி, மதுரையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப். 1) காலை 6 மணிக்கு புறப்படும் (06145) சிறப்பு ரயில் காலை 8.30 மணிக்கு பழனியை சென்றடையும். பிறகு, பழனியிலிருந்து பிற்பகல் 2.25 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06146) மாலை 5 மணிக்கு மதுரையை வந்தடையும்.
இந்த ரயில் இரு வழித்தடத்திலும் சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, அம்பாத்துரை, திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இதில் 8 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப் பெட்டிகள், 7 படுக்கை வசதிக் கொண்ட பெட்டிகள், 2 சரக்குப் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.