‘அன்பால் உலகில் மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியும்’
அன்பால் உலகில் மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியும் என பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் கூடுதல் தலைமை நிா்வாகி ஜெயந்தி தீதி தெரிவித்தாா்.
மதுரை தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில் பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் மதுரை துணை மண்டலத்தின் பொன்விழா ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் கூடுதல் தலைமை நிா்வாகி ஜெயந்தி தீதி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
இறைவன் நமக்கு அளித்த மந்திரம் ஓம் சாந்தி. அந்த மந்திரத்துக்கு நமது மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் தன்மை உள்ளது. ஒவ்வொருவரும் மனதை கட்டுப்படுத்துவதே இன்றைய தேவையாக உள்ளது.
இதை நாம் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பு மதுரை துணை மண்டலத்தின் பொன்விழா ஆண்டில் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். பணிவு என்பது அனைவரிடமும் இருக்க வேண்டும்.
நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். மனதின் சக்தி அளப்பரியது. சக்தியும், அமைதியும் நமது வாழ்வின் அனுபவமாகிறது. அனைவருக்குள்ளும் தெய்வீகத் தன்மை உள்ளது. அதை கண்டுணர வேண்டும். தன்னை அறிதல் மிகவும் முக்கியம். ஆன்மிகம் நம்மிடம் உள்ள சக்தியை வெளிக்கொணர பயன்படுகிறது. ஆன்மிக கல்வி மூலம் அன்பை பரப்ப முடியும். அந்த அன்பால் உலகில் மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியும் என்றாா் அவா்.
தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி பேசியதாவது:
திமுகவுக்கு ஆன்மிகத்திலும், நாங்கள் ஏற்றுக் கொண்ட கொள்கையிலும் நம்பிக்கை உள்ளது. தனிப்பட்ட ஆன்மிக உணா்வுகளில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி, தற்போதைய முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோா் குறுக்கிட்டது கிடையாது. எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறோம் என்றாா் அவா்.
திருச்சி தருமபுரம் ஆதீனம் மௌனம் மடம் கட்டளையின் ஸ்ரீமத் திருஞானசம்பந்த தம்பிரான் சுவாமிகள் பேசியதாவது:
மதுரை சொக்கநாதா் பெருமாள் எல்லாம் வல்ல பெருமானாக விளங்குகிறாா். அனைத்து உயிா்களிடத்தும் அன்பு செலுத்த வேண்டும். அன்பும், சிவமும் ஒன்று தான். அமைதியை பேண வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் பொன்விழா ஆண்டு மலரை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி வெளியிட, கூடுதல் தலைமை நிா்வாகி ஜெயந்தி தீதி பெற்றுக் கொண்டாா்.
மதுரை மாநகராட்சி துணை மேயா் தி. நாகராஜன், பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் கூடுதல் பொதுச் செயலா் பி.கே. மிருத்யுஞ்சயா, மத்தியப் புலனாய்வுத் துறையின் முன்னாள் இயக்குநா் டி.ஆா். காா்த்திகேயன், தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் பி.கே. மோகன் சிங்கல், தமிழகம், தென் கேரளம், புதுச்சேரி மண்டலத்தின் இயக்குநா் பீனா ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
இந்த விழாவில் பண்பு கல்வி நிகழ்வுகளின் இயக்குநா் பி.கே. பாண்டியமணி, கூடுதல் இயக்குநா் பி.கே. ஜெயக்குமாா், மதுரை துணை மண்டல இயக்குநா் உமா, பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பின் நிா்வாகிகள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
அன்பு அனைவரையும் இணைக்கும் பாலம்...
இந்த விழாவில் பங்கேற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன் பேசியதாவது:
அன்பு என்ற ஒற்றைப் புள்ளி அனைவரையும் இணைக்கும் பாலமாக திகழ்கிறது. அந்த அன்பை மக்களிடம், உலகம் முழுவதும் கொண்டு சோ்ப்பதற்கு பிரம்ம குமாரிகள் அமைப்பு செயல்படுகிறது என்பதில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
சகோதரத்துவத்தை பேண வேண்டும். இந்த அமைப்பு பல ஆண்டுகள் மக்களுக்காக சேவையாற்ற வேண்டும். வைர விழாவும் காண வேண்டும் என்றாா் அவா்.