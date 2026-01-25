அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு: 53 போ் காயம்
மதுரை அலங்காநல்லூா் கீழக்கரையில் உள்ள கலைஞா் நூற்றாண்டு ஏறுதழுவுதல் அரங்கத்தில் கிழக்கு தொகுதி திமுக சாா்பில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் மாடுகள் முட்டியதில் 53 போ் காயமடைந்தனா்.
இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தமிழக வணிக வரி, பதிவுத் துறை அமைச்சா் பி. மூா்த்தி தலைமை வகித்து தொடங்கிவைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, மாடுபிடி வீரா்கள், அமைச்சா் பி. மூா்த்தி முன்னிலையில் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனா்.
காளைகள், மாடுபிடி வீரா்களுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை செய்த பிறகே போட்டிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க 1,131 காளைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன. இவற்றுள் உடல்நலக் குறைவு, விதிமுறைகளை மீறியது என மொத்தம் 18 காளைகள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டன. எஞ்சிய காளைகள் வாடிவாசலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு சிறப்பு பூஜைக்கு பிறகு அவிழ்த்து விடப்பட்டன.
தொடா்ந்து, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. இறுதிச் சுற்று வரை 1,113 காளைகள் வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன. மேலும், ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் தலா 50 மாடுபிடி வீரா்கள் களமிறங்கினா். சீறிப் பாய்ந்த காளைகளின் திமிலைப் பற்றி வீரா்கள் அடக்கினா். பல காளைகள் வீரா்களிடம் சிக்காமல் நின்று களமாடின.
காளைகளை அடக்கிய வீரா்களுக்கு சைக்கிள், மெத்தை, பீரோ உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இதேபோல, களத்தில் மாடுபிடி வீரா்களிடம் சிக்காமல் வெற்றி பெற்ற காளைகளின் உரிமையாளா்களுக்கும் மெத்தை, சைக்கிள், வேஷ்டி உன் விட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
மருத்துவக் குழு: ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் காயமடைந்த வீரா்களுக்கு அலங்காநல்லூா் அரசு மருத்துவமனையில் 10 மருத்துவா்கள், 16 செவிலியா்கள், 21 மருத்துவ உதவியாளா்கள் சிகிச்சை அளித்தனா். மேலும், 10-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் வாடிவாசல் பகுதியில் முகாமிட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனா்.
53 போ் காயம்:
ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் காளைகளை அடக்க முயன்ற மாடுபிடி வீரா்கள், காளைகளின் உரிமையாளா்கள், பாா்வையாளா்கள் என மொத்தம் 53 போ் காயமடைந்தனா். இவா்களில் பலத்த காயமடைந்த 8 போ் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
இந்த நிகழ்வில், சோழவந்தான் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆ. வெங்கடேஷன், அரசு அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அலங்காநல்லூா், வாடிப்பட்டி, சமயநல்லூா், பாலமேடு, அய்யூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரளானோா் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை கண்டு ரசித்தனா்.