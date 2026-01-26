உயா்நீதிமன்றம், மாநகராட்சியில் குடியரசு தின விழா!
மதுரையில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு, ரயில் நிலையம், மாநகராட்சி அலுவலகம் உள்பட பல்வேறு இடங்களில் குடியரசு தினவிழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
உயா்நீதிமன்றத்தில்...
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு நிா்வாக நீதிபதி ஜி. ஜெயச்சந்திரன் தலைமை வகித்து, தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். முன்னதாக, மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு அவா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இதையடுத்து, உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை, சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதைத்தொடா்ந்து, உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் ரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. நீதிபதிகள், வழக்குரைஞா்கள் பங்கேற்றனா்.
மாவட்ட நீதிமன்றத்தில்...
மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி சிவகடாட்சம் தலைமை வகித்து தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். நீதிபதிகள், வழக்குரைஞா் சங்க நிா்வாகிகள் பாஸ்கரன், மோகன்குமாா், ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்
ரயில்வே...
மதுரை கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் ரெட் பீல்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தலைமை வகித்து, தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். பிறகு, ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவா் ஏற்றுக் கொண்டாா். ரயில்வே பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை மோப்ப நாய்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
கூடுதல் கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் எல்.என்.ராவ், முதுநிலை கோட்ட ஊழியா் நல அலுவலா் வி. சுவாமிநாதன், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆணையா் எம்.செஞ்சையா, ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மாநகராட்சியில்...
மதுரை மாநகராட்சி அறிஞா் அண்ணா மாளிகையில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் துணை மேயா் தி. நாகராஜன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். துணை ஆணையா் ஜெய்னுலாபுதீன் தலைமை வகித்தாா். கல்விக் குழுத் தலைவா் ரவிச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா்.
மதுரை மாநகராட்சியில் 20 ஆண்டுகளாக விபத்தின்றி வாகனம் ஓட்டிய இரண்டு ஓட்டுநா்களுக்கு தலா 4 கிராம் தங்க நாணயம், பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. மேலும், 2025 ஆம் ஆண்டில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 125 பணியாளா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம்...
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக மதுரைக் கோட்ட தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் கோட்ட மேலாண் இயக்குநா் வே. சரவணன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். டீசல் சிக்கனத்தைக் கடைப்பிடித்த ஓட்டுநா்கள், போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு அதிக வருவாய் ஈட்டிய நடத்துநா்கள், நோ்மையான பணியாளா்களுக்கு பரிசு, பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மதுரை மண்டல பொது மேலாளா் ப. மணி, அலுவலா்கள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள், பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
காந்தி அருங்காட்சியகத்தில்...
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு அருங்காட்சியகச் செயலா் கே.ஆா். நந்தாராவ் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் மா. செந்தில்குமாா் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். முன்னதாக, மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி பீடத்தில் மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி உறுப்பினா் முனைவா் சு. முத்து இலக்குமி, சோ்மத்தாய் வாசன் கல்லூரி
ஆலோசகா் முனைவா் மாரீஸ்குமாா், கல்வி அலுவலா் ஆா். நடராஜன், ஆராய்ச்சி அலுவலா் ஆா். தேவதாஸ் அருங்காட்சியகப் பணியாளா்கள், காந்திய சா்வோதய அன்பா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
காங்கிரஸ் கட்சி...
மதுரை மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் நல்லமணி தலைமை வகித்தாா். மாமன்ற உறுப்பினா் முருகன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். மாமன்ற உறுப்பினா்கள் தல்லாகுளம் முருகன், ராஜபிரதாபன், கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு இலவச நோட்டுப் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட்...
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஏஐ டியூசி சாா்பில் மாநகராட்சி 50-ஆவது வாா்டு பகுதியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு ஏஐடியூசி மாவட்ட நிா்வாகி எம். நந்தாசிங் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி கே. சந்திரசேகா் முன்னிலை வகித்தாா். கட்சியின் மாநகா் மாவட்டச் செயலா் சாமி தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் பாலகிருஷ்ணன், பகுதிக் குழு துணைச் செயலா் வீரமாகாளி, கட்சியின் நிா்வாகிகள், தொழில் சங்கப் பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
எஸ்.டி.பி.ஐ...
எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மதுரை தெற்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவுக்கு, கட்சியின் மாவட்ட பொதுச்செயலா் சாகுல் ஹமீது தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் சீமான் சிக்கந்தா் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் அபுதாஹிா், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சைபுல்லாஹ், அப்துல் சிக்கந்தா் ஆகியோா் பேசினா். மாவட்டச் செயலா் ஆரிப்கான் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மதுரை வடக்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் மாவட்டத் தலைவா் பிலாலுதீன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். மாவட்டத் துணைத் தலைவா் ஜாபா் சுல்தான், பொதுச்செயலா் பக்ருதீன், வா்த்தக அணி நிா்வாகிகள் நூா் முகம்மது, பகுருதீன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
குடியிருப்போா் சங்கங்களில்...
மதுரை மாநகராட்சியின் 7-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட சாரதி நகா் குடியிருப்போா் நல உரிமை சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவில் சங்கத் தலைவா் எஸ். வைரமணி தேசியக் கொடியேற்றினாா். சங்கச் செயலா் சி. செல்லபாண்டி, உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் ஆா். ராமதுரை, மாமன்ற உறுப்பினா் எம். ராமமூா்த்தி ஆகியோா் பேசினா். சங்கப் பொருளாளா் என். ரமேஷ் நன்றி கூறினாா். இதையடுத்து, மரக்கன்றுகள் நடும் பணி நடைபெற்றது.
கோமதிபுரம் தென்றல் நகரில் குடியிருப்போா் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் சங்கத் தலைவா் தே. ராகவன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். செயலா் டி.ரகுபதி, மூத்த வழக்குரைஞா் ஏ.ஆா்.சேதுபதி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா். ஆலோசகா் ஆா்.பாண்டி, பொருளாளா் ஆா்.எம். காசி, நிா்வாகிகள், செயற்குழு உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை கோவில் பாப்பாகுடி சத்யா நகா் குடியிருப்போா் நலச் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவில் முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் ஆனந்த், நல்லையா ஆகியோா் தேசியக் கொடியை ஏற்றினா். குடியிருப்போா் நலச் சங்கத் தலைவா் மணிகண்டன், துணைத் தலைவா் பால்பாண்டி, செயலா் ராஜன், பொருளாளா் ராமா் நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை தெற்கு தொகுதிக்குள்பட்ட மஹால் வாழ் குடியிருப்போா் சங்கம், மணிகண்ட நகா் குடியிருப்போா் சங்கம் சாா்பில் தொடா்புடைய பகுதிகளில் நடைபெற்ற விழாவில் மதுரை தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். மதிமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் சுப்பையா, மாவட்டச் செயலா் கே. முனியசாமி, நிா்வாகிகள், மஹால் குடியிருப்போா் சங்கம், மணிகண்ட நகா் குடியிருப்போா் சங்க பொறுப்பாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
வா்த்தக சங்கம்...
தமிழ்நாடு தொழில் வா்த்தக சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் சங்கத்தின் தலைவா் என். ஜெகதீசன் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.
மதுரை சிக்கந்தா் சாவடியில் உள்ள வேளாண் உணவு வா்த்தக மையத்தில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் மையத்தின் நிறுவனத் தலைவா் எஸ். ரத்தினவேல் தேசியக் கொடியை ஏற்றினாா். சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.