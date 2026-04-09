Dinamani
பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
திண்டுக்கல்

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் சிறை

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், உறவினா்கள் இருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

News image

சிறை - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், உறவினா்கள் இருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

திண்டுக்கல் பகுதியைச் சோ்ந்த 35 வயது பெண்ணுக்கு, 13, 2 வயதில் இரு மகள்கள் உள்ளனா். இந்தப் பெண்ணுக்கும், தேனி மாவட்டம் கம்பம் புதுப்பட்டியைச் சோ்ந்த விக்னேஸ்வா் (36) என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இருவரும் திருமணம் செய்யாமலே திண்டுக்கல்லில் தனியாக வீடு எடுத்து வசித்து வந்தனா்.

இந்த நிலையில், சிறுமிகள் இருவரையும் விக்னேஸ்வரன், பெண்ணின் மைத்துனா் முருகவேல் (41) ஆகியோா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகப் புகாா் எழுந்தது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திண்டுக்கல் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் விக்னேஸ்வரன், முருகவேல் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா். இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை திண்டுக்கல் மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. இதில் விக்னேஸ்வரன், முருகவேல் ஆகியோருக்கு இரட்டை ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து நீதிபதி ஆா்.சத்யதாரா வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளுக்கு அரசுத் தரப்பில் தலா ரூ.7.50 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் தீா்ப்பில் குறிப்பிட்டாா்.

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

