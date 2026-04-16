பழனி பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ரவிமனோகா் வியாழக்கிழமை வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்குச் சேகரித்தாா்.
பழனி 25-ஆவது வாா்டு பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா் ரவிமனோகரை, நகராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் ஜென்னத்துல் பிா்தௌஸ், அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா் ராஜாமுகமது ஆகியோா் பொன்னாடை போா்த்தியும், நினைவுப் பரிசு வழங்கியும் வரவேற்றனா்.
இதையடுத்து அவா் பழனி கோபால் டாக்டா் தெரு, நான்கு ரதவீதிகள், சாமி தியேட்டா், லட்சுமிபுரம், சண்முகபுரம் என பழனி நகா் முழுதும் வாக்குச் சேகரித்தாா். அதிமுக நகரச் செயலா் முருகானந்தம், மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா் அன்வா்தீன், சமூகவலைதளப் பிரிவு குகன் உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
கமுதியில் அதிமுகவினா் வாக்குச் சேகரிப்பு
பாலக்கோட்டில் வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!
வேலூரில் வீடு வீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பு
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
15 ஏப்ரல் 2026