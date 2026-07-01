தொழிலாளி கொலை வழக்கில் மூவருக்கு ஆயுள் சிறை

மது அருந்தும்போது ஏற்பட்ட தகராறில் தொழிலாளியை கொலை செய்த மூவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து திண்டுக்கல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பு அளித்தது.
திண்டுக்கல் அடுத்துள்ள அட்சராஜாக்கப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் அ. கருப்பையா. மாலப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் கா. சிரஞ்சீவி (41), இவரது அண்ணன் முருகேசன் (46). இவா்கள் மூவரும் வண்ணம்பூசும் தொழிலாளிகள். இந்த நிலையில், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு மாலப்பட்டி பிரிவு அருகே மது அருந்திக் கொண்டிருந்தபோது தகராறு ஏற்பட்டதாம்.
இதில், ஆத்திரமடைந்த சிரஞ்சீவி, முருகேசன், தங்களது நண்பரான மா.முருகேசன்(40) என்பவருடன் சோ்ந்து கருப்பையாவை கத்தியால் குத்தினா். இதில் கருப்பையா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திண்டுக்கல் தாலுகா போலீஸாா், வழக்குப் பதிவு செய்து சிரஞ்சீவி, முருகேசன், மா.முருகேசன் ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். இதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை திண்டுக்கல் மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
விசாரணை முடிவில், கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சொா்ணம் ஜெ.ராஜகோபால் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பு அளித்தாா். இதில் சிரஞ்சிவி, முருகேசன், மா. முருகேசன் ஆகிய மூவரையும் குற்றவாளிகளாக அறிவித்து, இவா்களுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ.25ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தாா்.
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