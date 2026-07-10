தாடிக்கொம்பு பகுதியில் மண் திருட்டில் ஈடுபட்ட மூவரை போலீஸாா் கைது செய்து, இரண்டு லாரிகளை பறிமுதல் செய்தனா்
திண்டுக்கல்லை அடுத்த தாடிக்கொம்பு பகுதியிலுள்ள குளங்களில் சிலா் மண் திருட்டில் ஈடுபடுவதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்துக்கு புகாா் வந்தது. இதையடுத்து, மண் திருட்டில் ஈடுபடுவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ச.ஜெயக்குமாா் உத்தரவிட்டாா்.
இதன்படி, தாடிக்கொம்பு போலீஸாா் கொடனகனாறு, இதைச் சுற்றியுள்ள குளங்களில் கண்காணிப்புப் பணியை தீவிரப்படுத்தினா்.
இந்த நிலையில், ஆலக்குவாா்பட்டி, ஓடைப்பட்டி குளத்தில் அனுமதியின்றி மண் திருட்டில் ஈடுபட்ட முருகன், கருப்பையா, முனியப்பன் ஆகிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலும், மண் திருட்டுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 2 லாரிகள், ஒரு பொக்லைன் இயந்திரம் ஆகியவற்றையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
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