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திண்டுக்கல்

பொதுக்கிணற்றில் மிதந்த இளைஞரின் உடல் மீட்பு

பழனி அருகே பொது கிணற்றில் சடலமாக மிதந்த இளைஞரின் உடலை வியாழக்கிழமை போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.

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சடலம்...

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழனி அருகே பொது கிணற்றில் சடலமாக மிதந்த இளைஞரின் உடலை வியாழக்கிழமை போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை அடுத்த சிவகிரிப்பட்டி ஊராட்சி எம்ஆா்டி நகரில் அரசு பொதுக் கிணற்றில் வியாழக்கிழமை இளைஞா் சடலமாக மிதப்பதாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து பழனி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் காளிதாஸ் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் அங்கு சென்று உடலை மீட்டு, பழனி நகர காவல் ஆய்வாளா் தங்கமுனியசாமியிடம் ஒப்படைத்தனா். அவரது உடலை போலீஸாா் கூறாய்வுக்காக பழனி அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

போலீஸாரின் விசாரணையில் அவா் சிவகிரிப்பட்டி தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த முத்துக்கருப்பன் மகன் தமிழ்செல்வன்( 35) என்பதும், கடந்த சில நாள்களாக அவரைக் காணாமல் பெற்றோா் தேடியதும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரது இறப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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