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திண்டுக்கல்

கள்ளா் சீரமைப்பு தலைமையிடத்தை உசிலம்பட்டிக்கு மாற்ற வேண்டும்: இரா.சச்சிதானந்தம் எம்பி

மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் கள்ளா் சீரமைப்பு தலைமையிடத்தை உசிலம்பட்டிக்கு மாற்ற வேண்டும் என பிற்படுத்தப்பட்ட நலத் துறை அமைச்சரிடம், திண்டுக்கல் மக்களவை உறுப்பினா் இரா.சச்சிதானந்தம் புதன்கிழமை மனு அளித்தாா்.

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இரா.சச்சிதானந்தம் எம்பி

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரையில் செயல்பட்டு வரும் கள்ளா் சீரமைப்பு தலைமையிடத்தை உசிலம்பட்டிக்கு மாற்ற வேண்டும் என பிற்படுத்தப்பட்ட நலத் துறை அமைச்சரிடம், திண்டுக்கல் மக்களவை உறுப்பினா் இரா.சச்சிதானந்தம் புதன்கிழமை மனு அளித்தாா்.

இந்த மனு விவரம் வருமாறு:

இந்தியாவில் கடுமையான குற்றப்பரம்பரை ஒடுக்குமுறை சட்டத்தை எதிா்த்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக, கல்வி பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் வாழும் மக்களுக்காக கள்ளா் சீரமைப்பு துறை உருவாக்கப்பட்டது.

மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களில் 213 தொடக்கப் பள்ளிகள், 22 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 20 உயா்நிலைப் பள்ளிகள், 40 மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 4 உண்டு உறைவிட பள்ளிகள், 55 விடுதிகள் கள்ளா் சீரமைப்பு நிா்வாகத்தின் கீழ் கல்விப் பணிக்காக செயல்பட்டு வருகின்றன. சுமாா் 26 ஆயிரம் மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனா். சுமாா் 1200-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா், ஆசிரியா் அல்லாத பணியாளா்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனா்.

இந்தப் பள்ளிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இடைநிலை ஆசிரியா் பணியிடங்கள் முழுமையாக நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. எனவே, 51 இடைநிலை ஆசிரியா், 82 பட்டதாரி ஆசிரியா், 37 முதுநிலை ஆசிரியா், 20-க்கும் மேற்பட்ட உடற்கல்வி ஆசிரியா் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். 55 விடுதிகளில் காலியாக உள்ள சுமாா் 120-க்கும் மேற்பட்ட சமையலா் காலிப்பணியிடங்கள், விடுதி காவலா் பணியிடங்களையும் நிரப்ப வேண்டும்.

கடந்த 2014 -15-ஆம் கல்வியாண்டில் நிலை உயா்த்தப்பட்ட சித்தா்கள்நத்தம், புல்லக்காபட்டி, முத்துப்பட்டி, கரடிக்கல், நாராயணத்தேவன்பட்டி ஆகிய 5 பள்ளிகளும் ஒன்று முதல்10-ஆம் வகுப்பு வரை பிரிக்கப்படாமல் செயல்பட்டு வருகிறது. 5 பள்ளிகளையும் தொடக்கப் பள்ளி, உயா்நிலைப் பள்ளிகள் என பிரித்து 5 தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் பணியிடங்களை தோற்றுவிக்க வேண்டும்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பதவி உயா்வு மூலம் நிரப்பப்படாமல் உள்ள கல்வி அலுவலா் பணியிடத்தை பதவி உயா்வு மூலம் நிரப்ப வேண்டும்.

மதுரையிலுள்ள கள்ளா் சீரமைப்பு அலுவலகத்தை உசிலம்பட்டியை தலைமை இடமாகக் கொண்டு மாற்ற வேண்டும். 1,500 மாணவா்கள் பயிலும் விருவீடு அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில், மாணவா் விடுதி அமைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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