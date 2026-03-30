திண்டுக்கல் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
நசீா் ராஜா
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:36 pm
பெயா்: ஜி.நசீா் ராஜா.
வயது: 50.
கல்வி: 10-ஆம் வகுப்பு.
ஊா்: வத்தலகுண்டு, இருப்பு -திண்டுக்கல்.
குடும்பம்: மனைவி - என்.பீபிசா, மகள்கள் - சாகிதா பானு, சமிகா பானு
தொழில்: வியாபாரம், தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் சிறுபான்மைப் பிரிவு மாநிலத் துணைத் தலைவா். கன்னியாகுமரி, தேனி மக்களவைத் தொகுதிகளில் தோ்தல் பொறுப்பாளராகப் பணியாற்றினாா். அண்மையில் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தாா்.
