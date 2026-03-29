காட்டுமன்னார்கோவிலில் திருமாவளவன் போட்டி! விசிக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு...
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் போட்டியிடவுள்ளார்.
இதன்மூலம் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திருமாவளவன் போட்டியிடவுள்ளார்.
விசிகவுக்கான 8 வேட்பாளர்கள்
காட்டுமன்னார்கோவில் - திருமாவளவன்
செய்யூர் - சிந்தனைச் செல்வன்
திண்டிவனம் - வன்னி அரசு
திருப்போரூர் - பன்னீர் தாஸ்
பெரியகுளம் -ஆற்றல் அரசு
அரக்கோணம் - எழில் கரோலின்
பண்ருட்டி - அப்துல் ரகுமான்
கள்ளக்குறிச்சி - மாலதி
