ஒட்டன்சத்திரம் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த விடியல் சேகா்

ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (தமாகா) வேட்பாளா் விடியல் எஸ்.சேகா் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
ஈரோடு மாவட்டத்தின் குக்கிராமத்திலிருந்து 150 கி.மீ. தொலைவிலுள்ள ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட எனக்கு சுமாா் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் அளித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழக அரசியல் களத்தில் இதுவரை இல்லாத ஒரு மெளன புரட்சிக்கு இடையிலும், ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி மக்கள் ஒரு உறவினராக என்னை கருதி கெளரவமான வாக்குகளை அளித்துள்ளனா்.
இதேபோல, எனக்காக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தலைவா்களுக்கும், நிா்வாகிகளுக்கும், தொண்டா்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றாா் அவா்.
