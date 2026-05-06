திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி அணி நாளை தோ்வு

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி அணி தோ்வு வியாழக்கிழமை (மே 7) நடைபெறுகிறது.
இதுதொடா்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி சங்க பொறுப்பாளா் கே.கனகராஜ் தெரிவித்ததாவது: ஹாக்கி சீனியா் ஆண்கள், பெண்களுக்கான திண்டுக்கல் மாவட்ட அணி தோ்வு, ஹாக்கி யூனிட் ஆப் தமிழ்நாடு செயற்குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, திண்டுக்கல் மாவட் ஹாக்கி சங்க இடைக்காலக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
வருகிற மே 9 முதல் 13-ஆம் தேதி வரை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆண்களுக்கான சீனியா் ஹாக்கி போட்டியும், மே 20 முதல் 25-ஆம் தேதி வரை ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்களுக்கான சீனியா் ஹாக்கி போட்டியும் நடைபெறுகிறது.
மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ள திண்டுக்கல் மாவட்ட அணி தோ்வு, வருகிற மே 7-ஆம் தேதி காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலை. வளாகத்தில் காலை 7 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்க விரும்பும் வீரா்கள், வீராங்கனைகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பிறந்தவராகவோ, மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயில்பவராகவோ இருக்க வேண்டும். இதுதொடா்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9443190781, 9790037911, 9080333346, 7904172427 ஆகிய கைபேசி எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.
