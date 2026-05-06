Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
திண்டுக்கல்

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி அணி நாளை தோ்வு

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி அணி தோ்வு வியாழக்கிழமை (மே 7) நடைபெறுகிறது.

News image
Updated On :6 மே 2026, 3:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி அணி தோ்வு வியாழக்கிழமை (மே 7) நடைபெறுகிறது.

இதுதொடா்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஹாக்கி சங்க பொறுப்பாளா் கே.கனகராஜ் தெரிவித்ததாவது: ஹாக்கி சீனியா் ஆண்கள், பெண்களுக்கான திண்டுக்கல் மாவட்ட அணி தோ்வு, ஹாக்கி யூனிட் ஆப் தமிழ்நாடு செயற்குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, திண்டுக்கல் மாவட் ஹாக்கி சங்க இடைக்காலக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வருகிற மே 9 முதல் 13-ஆம் தேதி வரை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆண்களுக்கான சீனியா் ஹாக்கி போட்டியும், மே 20 முதல் 25-ஆம் தேதி வரை ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெண்களுக்கான சீனியா் ஹாக்கி போட்டியும் நடைபெறுகிறது.

மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ள திண்டுக்கல் மாவட்ட அணி தோ்வு, வருகிற மே 7-ஆம் தேதி காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலை. வளாகத்தில் காலை 7 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்க விரும்பும் வீரா்கள், வீராங்கனைகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பிறந்தவராகவோ, மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயில்பவராகவோ இருக்க வேண்டும். இதுதொடா்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு 9443190781, 9790037911, 9080333346, 7904172427 ஆகிய கைபேசி எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்

சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் பூச்சொரிதல் விழா

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் பூச்சொரிதல் விழா

நெல்லை மாவட்ட ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி அணி தோ்வு

நெல்லை மாவட்ட ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி அணி தோ்வு

அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி: தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுக அணி சாம்பியன்

அகில இந்திய ஹாக்கி போட்டி: தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுக அணி சாம்பியன்

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு