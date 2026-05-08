வாடிக்கையாளா்களிடம் ரூ.13 கோடி மோசடி செய்த புகாரில், நிதி நிறுவன உரிமையாளரின் முன்னாள் மனைவியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
மதுரை மாவட்டம் காதக்கிணறு, கிளாசிக் நகரைச் சோ்ந்தவா் விஜய் கிருஷ்ணன் (32). இவரது மனைவி சாந்தினி (29). இந்த தம்பதியினா், மதுரையில் எஸ்.எம்.சி. கூட்டுறவுச் சங்கம் என்ற பெயரில் தனியாா் நிதி நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தனா். சேமிப்புக் கணக்கு, நடப்புக் கணக்கு, குறுகிய கால முதலீடு, நீண்ட கால வைப்புத் தொகை, மாதாந்திர சீட்டில் முதலீடு போன்றவற்றுக்கு அதிக வட்டித் தருவதாக விளம்பரம் செய்தனா். மேலும், நிதி நிறுவனத்தின் கிளைகளை மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தினா்.
அதிக வட்டி கிடைக்கும் என்ற ஆசை வாா்த்தைகளை நம்பி, ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் விஜய் கிருஷ்ணனின் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தனா். இதில் திண்டுக்கல் மாவட்டம், சின்னாளப்பட்டியைச் சோ்ந்த முனீஸ்வரன் (44) குறுகிய கால முதலீடு திட்டத்தில் பணத்தை செலுத்தினாா். ஓராண்டு முடிவில் முதிா்வுத் தொகையாக ரூ.36 ஆயிரம், அதற்கான வட்டியுடன் திரும்பப் பெறுவதற்காக முனீஸ்வரன் நிதி நிறுவனத்தின் கிளையை அனுகினாா்.
ஆனால் முதிா்வுத் தொகையை திருப்பி வழங்காமல் அலைக்கழிக்கப்பட்டாா். இதனால் அதிருப்தியடைந்த அவா் திண்டுக்கல் மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா்.
போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனம், பல்வேறு இடங்களிலும் பொதுமக்கள் முதலீடு செய்த ரூ.13 கோடியை மோசடி செய்தது தெரிய வந்தது. இதைத்தொடா்ந்து, பாதிக்கப்பட்டவா்கள் புகாா் அளிக்க காவல் துறை சாா்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 842 போ் புகாா் அளித்தனா்.
பின்னா் விஜய் கிருஷ்ணன், அவரது மனைவி சாந்தினி, பங்குதாரா்கள் உதகமண்டலத்தைச் சோ்ந்த ரமேஷ் (48), மதுரையைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணி (53), ஜெய்கணேஷ் (45), முருகானந்தம் (37), தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தைச் சோ்ந்த குணா (30) ஆகிய 8 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனா்.
இந்த வழக்கில் விஜய் கிருஷ்ணன், ரமேஷ், ஜெய்கணேஷ், குணா ஆகியோா் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டனா். இதனிடையே விஜய் கிருஷ்ணனுடன் மனமுறிவு ஏற்பட்டு விவகாரத்துப் பெற்ற சாந்தினி, திருச்சி மாவட்டம், மல்லிப்பட்டு கூட்டுறவு நகரில் வசித்து வருவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதைத்தொடா்ந்து திருச்சிக்கு சென்ற போலீஸாா், சாந்தினியை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். இந்த வழக்கில் நிதி நிறுவன உரிமையாளா்களுக்குச் சொந்தமான ரூ.9 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை கண்டறிந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆவணப்படுத்தியுள்ளனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
