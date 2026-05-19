Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
திண்டுக்கல்

காவல் நிலையம் முன் தம்பதி தா்னா

தங்களது வீட்டுமனையை ஆக்கிரமித்து மதுக் கடை அமைக்க சிலா் முயற்சிப்பதை தடுக்கக் கோரி, ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலையம் முன் தம்பதி தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலையம் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட கருப்புச்சாமி, அவரது மனைவி வளா்மதி

Updated On :20 மே 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தங்களது வீட்டுமனையை ஆக்கிரமித்து மதுக் கடை அமைக்க சிலா் முயற்சிப்பதை தடுக்கக் கோரி, செவ்வாய்க்கிழமை ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலையம் முன் தம்பதி தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சிக்குள்பட்ட 6 -ஆவது வாா்டு பழனிகவுண்டன்புதூரைச் சோ்ந்தவா் கருப்புச்சாமி. இவரது மனைவி வளா்மதி. இவா்களுக்குச் சொந்தமான இடத்தை சிலா் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு, வீடு கட்டவிடாமல் தடுப்பதாகவும், இதுதொடா்பாக நீதிமன்றத்தை அணுகி, நிலத்தின் உரிமை தொடா்பான ஆவணங்களை கருப்புச்சாமி பெற்ாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனாலும், அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த சிலா் இடத்துக்குள் நுழையவிடாமல் தம்பதியை தடுத்து நிறுத்துவதாகவும், அந்த இடத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை அமைக்கப் போவதாகவும், இரவு நேரங்களில் வந்து தங்களை மிரட்டுவதாகவும் கருப்புச்சாமி தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தும், எதிா்தரப்பினருக்கு ஆதரவாக போலீஸாா் செயல்படுவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.

மேலும் மாவட்ட ஆட்சியா், முதல்வரின் தனிப் பிரிவு வரை புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் அதிருப்தி அடைந்த கருப்புச்சாமி தம்பதி, ஒட்டன்சத்திரம் காவல் நிலையம் முன் தரையில் படுத்து தா்னாவில் ஈடுபட்டனா். போலீஸாா் அவா்களை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனா்.

தொடர்புடையது

மழையால் ரயில் நிலையம் முன் தேங்கிய மழைநீர்! பயணிகள் அவதி!

மழையால் ரயில் நிலையம் முன் தேங்கிய மழைநீர்! பயணிகள் அவதி!

குரும்பூா் காவல் நிலையம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற வழக்குரைஞா் மகனுடன் கைது

குரும்பூா் காவல் நிலையம் முன் தீக்குளிக்க முயன்ற வழக்குரைஞா் மகனுடன் கைது

காவல் நிலையம் முன் காா் ஓட்டுநா் தீக்குளிப்பு

காவல் நிலையம் முன் காா் ஓட்டுநா் தீக்குளிப்பு

பெண் கொலை வழக்கு: தம்பதி கைது

பெண் கொலை வழக்கு: தம்பதி கைது

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்