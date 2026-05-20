Dinamani
தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - ப.சிதம்பரம்அமைச்சரவையில் எந்தத் துறை அளித்தாலும் மகிழ்ச்சி: கிரிஷ் சோடங்கர்தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்: அரசியல் நிகழ்வு அல்ல, உணர்வு! - மாணிக்கம் தாகூர்நீர்நிலைகளில் வண்டல் மண் எடுத்துச்செல்ல விவசாயிகளுக்கு அனுமதி!தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸின் ராஜேஷ் குமார், விஸ்வநாதனுக்கு அமைச்சர் பதவி! டிஜிபி வெங்கடராமன் உள்பட 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!கேரளத்தில் சில்வர் லைன் அதிவேக ரயில் வழித்தட திட்டம் ரத்து தமிழகத்தின் 11 இடங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பநிலை பதிவு!
/
திண்டுக்கல்

10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள்: திண்டுக்கல் 96.08% தோ்ச்சியுடன் 13-ஆவது இடம் பிடித்தது!

496 மதிப்பெண்கள் பெற்று அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் சிறப்பிடம்

News image

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு - கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

496 மதிப்பெண்கள் பெற்ற இடையக்கோட்டை நேருஜி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி செ. அனு மித்ரா.

திண்டுக்கல், மே 20: பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 96.08 சதவீத தோ்ச்சியுடன் 13-ஆவது இடம் பிடித்த நிலையில், அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் 496 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்தாா்.

தமிழகம் முழுவதும் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்டன. திண்டுக்கல் வருவாய் மாவட்டத்தில், திண்டுக்கல், பழனி ஆகிய கல்வி மாவட்டங்களில் உள்ள 349 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 11,759 மாணவா்கள், 12,094 மாணவிகள் என மொத்தம் 23,853 போ் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு எழுதினா். தோ்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதில், 11,132 மாணவா்கள், 11,786 மாணவிகள் என மொத்தம் 22,918 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். மாணவா்களில் 94.67 சதவீதம், மாணவிகளில் 97.45 சதவீதம் என ஒட்டுமொத்தமாக 96.08 சதவீதம் போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு தோ்வில் 93.28 சதவீத தோ்ச்சியுடன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 26-ஆவது இடம் பெற்றது. நடப்பாண்டில் 2.80 சதவீதம் கூடுதல் தோ்ச்சி பெற்ற நிலையில், மாநில தர வரிசைப் பட்டியலில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் 13 இடங்கள் முன்னேற்றம் பெற்று 13-ஆவது இடம் பிடித்தது.

அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் சாதனை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 4,933 மாணவா்கள், 5,178 மாணவிகள் என மொத்தம் 10,111 போ் 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வு எழுதினா். இதில், 4,591 மாணவா்கள் (93.07 சதவீதம்), 4,954 மாணவிகள்(95.67 சதவீதம்) என 9,545 போ் (94.37 சதவீதம்) தோ்ச்சி பெற்றனா். கடந்த ஆண்டை விட 3.31 சதவீதம் கூடுதல் தோ்ச்சியுடன், அரசுப் பள்ளிகளுக்கான தர வரிசைப் பட்டியலில் 14 இடங்கள் முன்னேற்றம் பெற்ற திண்டுக்கல் மாவட்டம் 12-ஆவது இடம் பிடித்தது.

மாவட்ட அளவில் 496 மதிப்பெண்கள் பெற்ற 4 மாணவிகள்: திண்டுக்கல் இடையக்கோட்டை நேருஜி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி செ.அனு மித்ரா, பழனி அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எஸ்.ஜெய ஸ்ரீ, எரியோடு அடுத்த தண்ணீா்பந்தம்பட்டி மகாவித்யாலயா உயா்நிலைப் பள்ளி மாணவி எம். நந்தினி, சேரன் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி டி. மோனிகா ஆகியோா் மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பெற்றனா். அரசுப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு : ராமநாதபுரம் மாவட்டம் 97.28 சதவீதம் தோ்ச்சி

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு : ராமநாதபுரம் மாவட்டம் 97.28 சதவீதம் தோ்ச்சி

சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வு: குத்துக்கல்வலசை ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி 100% தோ்ச்சி

சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தோ்வு: குத்துக்கல்வலசை ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி 100% தோ்ச்சி

சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா பள்ளி சாதனை

சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: மயிலாடி மவுண்ட் லிட்ரா பள்ளி சாதனை

சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: ரோஜாவனம் பள்ளி சிறப்பிடம்

சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வு: ரோஜாவனம் பள்ளி சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam