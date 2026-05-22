Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
திண்டுக்கல்

பள்ளி வாகனங்களை 50 கி.மீ. வேகத்தில் மட்டுமே இயக்க வேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியா்

பள்ளி வாகனங்களை மணிக்கு 50 கி.மீ. வேகத்துக்குள் மட்டுமே இயக்கக்கூடிய வகையில், வேக கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் அறிவுறுத்தினாா்.

News image

திண்டுக்கல் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலக வளாகத்தில் ஆய்வுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பள்ளி வாகனங்களைப் பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன்.

Updated On :22 மே 2026, 2:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளி வாகனங்களை மணிக்கு 50 கி.மீ. வேகத்துக்குள் மட்டுமே இயக்கக்கூடிய வகையில், வேக கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் அறிவுறுத்தினாா்.

திண்டுக்கல் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலக வளாகத்தில், பள்ளி வாகனங்கள் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து வியாழக்கிழமை ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றது. அப்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் செ.சரவணன் பள்ளி வாகனங்களை இயக்கிப் பாா்த்து ஆய்வு செய்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் கூறியதாவது:

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 450 பள்ளி வாகனங்களில் முதல்கட்டமாக 250 வாகனங்களில் ஆண்டு பராமரிப்புப் பணிகள் குறித்து வியாழக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. பள்ளி வாகனங்களில் இருக்கை வசதிகள், வாகனத்தின் காப்பீடு காலம், தீயணைப்பு கருவி, முதலுதவி கருவிகள், வேகக்கட்டுபாட்டு கருவி, வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள், அவசர கால கதவுகள், ஜன்னல்கள், பேருந்தின் தளம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

குறைந்தது 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அவசர கால கதவுகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களின் செயல்பாடுகளை பரிசோதித்துப் பாா்க்க வேண்டும். தீத்தடுப்பு சாதனங்களை செயல்படுத்தும் முறைகளை ஓட்டுநா்கள் அறிந்துகொள்வதுடன், வாகனத்தில் உடன் வரும் பணியாளா்களும் அறிந்திருக்க வேண்டும். பள்ளி வாகனங்களில் வேகக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு மணிக்கு 45 முதல் 50 கி.மீ. வேகம் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாா் அவா்.

இந்த ஆய்வின் போது, வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் கண்ணன், தீயணைப்பு அலுவலா் மயில்ராஜ், போக்குவரத்து மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் சண்முக ஆனந்த் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

விழுப்புரத்தில் தனியாா் பள்ளி வாகனங்கள் கூட்டாய்வு

விழுப்புரத்தில் தனியாா் பள்ளி வாகனங்கள் கூட்டாய்வு

வேலூா் மாவட்டத்தில் 990 தனியாா் பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

வேலூா் மாவட்டத்தில் 990 தனியாா் பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

அனுபவமில்லாத ஓட்டுநா்கள் பள்ளி வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்கக் கூடாது: காஞ்சிபுரம் சாா் ஆட்சியா்

அனுபவமில்லாத ஓட்டுநா்கள் பள்ளி வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்கக் கூடாது: காஞ்சிபுரம் சாா் ஆட்சியா்

ஆய்வுக்குள்படாத பள்ளி வாகனங்களை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை

ஆய்வுக்குள்படாத பள்ளி வாகனங்களை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!