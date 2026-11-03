கொடைக்கானல் ஏரியில் வெளிநாட்டு பறவை
கொடைக்கானல் ஏரியில் முதல் முறையாக காணப்பட்ட வெளிநாட்டு பாம்பு தாரா பறவையை சுற்றுலாப் பயணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்த்து ரசித்தனா்.
கொடைக்கானல் ஏரியில் காணப்பட்ட வெளிநாட்டு பறவை பாம்பு தாரா.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் ஏரியில் முதல் முறையாக காணப்பட்ட வெளிநாட்டு பாம்பு தாரா பறவையை சுற்றுலாப் பயணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்த்து ரசித்தனா்.
கொடைக்கானல் நகரின் மையப் பகுதியிலுள்ள நட்சத்திர ஏரியில் வெளிநாட்டு பறவை இனங்களில் ஒன்றான பாம்பு தாரா செவ்வாய்க்கிழமை காணப்பட்டன. கொக்கு போன்ற உருவமும், இதனுடைய கழுத்து பகுதி நீண்டு பாம்பு போல இருப்பதால் பாம்பு தாரா என அழைக்கப்படுகிறது.
சீதோஷ்ன நிலை மாற்றத்தால் இந்தப் பறவைகள் முதல் முறையாக கொடைக்கானல் ஏரியில் காணப்படுகின்றன. ஏரியைச் சுற்றி நடைபயிற்சி மேற்கொள்பவா்களும், சுற்றுலாப் பயணிளும், பொதுமக்களும் இந்தப் பறவைகளைப் பாா்த்து ரசித்தனா்.
இதுகுறித்து பறவை ஆா்வலா்கள் கூறியதாவது:
கொடைக்கானல் ஏரியில் முதல்முறையாக பாம்பு தாரா பறவைகள் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பறவைகளானது வெளிநாடுகளில் மட்டுமே வசிக்கக் கூடியது. சீதோஷ்ன நிலை மாற்றத்தால் இந்தப் பறவைகள் கொடைக்கானல் ஏரியில் காணப்படுகிறது என்றாா் அவா்.
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