தில்லி வந்த எமிரேட்ஸ் விமானத்தின் மீது பறவை மோதியதால் பரபரப்பு!
தில்லி வந்த எமிரேட்ஸ் விமானத்தின் மீது பறவை மோதியது பற்றி...
எமிரேட்ஸ் விமானம்.
தில்லி வந்த எமிரேட்ஸ் விமானத்தின் மீது பறவை மோதியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
துபையிலிருந்து சனிக்கிழமை தலைநகர் தில்லி வந்த எமிரேட்ஸ் விமானம் தரையிறங்கும் போது அதன் மீது பறவை மோதியது. இதையடுத்து அந்த விமானத்தை பழுதுபார்க்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால், அதன் மறுமார்க்கப் பயணம் சுமார் 14 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தாமதமாகியுள்ளது.
சனிக்கிழமை மாலை 4.25 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய அந்த விமானம், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணிக்குப் புறப்படும் என்று எமிரேட்ஸ் நிறுவனம் பயணிகளுக்குத் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், விமானத்தில் இருந்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை போன்ற முக்கிய விவரங்களை அந்நிறுவனம் வெளியிடவில்லை.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்குத் தங்குவதற்கு ஹோட்டல் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருவதாக எமிரேட்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விமானம் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, தில்லி நேரப்படி காலை 7 மணிக்குத் புறப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயணிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு எமிரேட்ஸ் நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளது.
Summary
A Delhi-bound Emirates flight from Dubai suffered a bird hit on arrival, forcing the airline to delay the return flight by over 14 hours.
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