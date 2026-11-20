நீதி வென்றது: சி.சீனிவாசன்
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பு மூலம் நீதி வென்றிருக்கிறது என அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
திண்டுக்கல் சீனிவாசன் - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பு மூலம் நீதி வென்றிருக்கிறது என அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக திண்டுக்கல்லில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் 100-க்கு 100 பொய்யான ஆட்சியை தவெக நடத்தி வருகிறது. தவெக தோ்தல் வாக்குறுதிக்கு மாறாக விஜய் ஆட்சி நடத்தி வருகிறாா். அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் என அனைத்துப் பொருள்களின் விலையும் கடுமையாக உயா்ந்துவிட்டது. இதுகுறித்து முதல்வருக்கு தெரியுமா என்பது தெரியவில்லை. பொதுமக்கள் நன்றாக வாழ முதலில் விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றலாம் என உச்சநீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நீதி வென்றிருக்கிறது என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.