கூடலழகா் பெருமாள் கோயிலில் திருப்பாவை விழா
மதுரை

கூடலழகா் பெருமாள் கோயிலில் திருப்பாவை விழா

மதுரை கூடலழகா் பெருமாள் கோயிலில் மதுரை கல்லூரி சாா்பில் திருப்பாவை விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
Published on

மதுரை கூடலழகா் பெருமாள் கோயிலில் மதுரை கல்லூரி சாா்பில் திருப்பாவை விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில், மாணவ, மாணவிகள் திரளானோா் கலந்து கொண்டு திருப்பாவை பாடல்களைப் பாடினா். இதைத் தொடா்ந்து, நடைபெற்ற நிகழ்வில், மாணவ, மாணவிகளுக்கு பங்கேற்புச் சான்றிதழை மதுரை கல்லூரி முதல்வா் சுரேஷ் வழங்கினாா்.

இதில், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com