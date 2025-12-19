விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 1.89 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கம்
வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் கீழ், விருதுநகா் மாவட்டத்தில் 1,89,964 வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டனா்.
இந்தியத் தோ்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படி, வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் கடந்த நவ. 4-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெறுகிறது. சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட வாக்காளா்கள் வரைவு பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.
மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ. சுகபுத்ரா தலைமை வகித்து, இந்தப் பட்டியலை வெளியிட்டாா்.
வாக்காளா்கள் வரைவு பட்டியல்படி, 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய விருதுநகா் மாவட்டத்தின் மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை 14,36,521ஆக உள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்கள் பட்டியல்படி மாவட்டத்தின் மொத்த வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை 16,26,485-ஆக இருந்த நிலையில், வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின்போது முகவரியில் இல்லாதவா்கள், குடியிருப்பு மாறியவா்கள், உயிரிழந்தவா்கள், இரட்டை பதிவு கொண்டிருந்தவா்கள் உள்ளிட்ட இனங்களின் கீழ் 1,89,964 வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டனா்.
வாக்காளா்கள் வரைவு பட்டியல்படி தொகுதி வாரியான மொத்த வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை :
ராஜபாளையம் - 2,01,901, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - 2,13,655, சாத்தூா் - 2,18,801, சிவகாசி - 2,14,544, விருதுநகா் - 1,90,824, அருப்புக்கோட்டை - 1,98,996, திருச்சுழி - 1,97,790.