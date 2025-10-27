மதுரை
ராமநாதபுரம் - ராமேசுவரம் ரயில் சேவை ரத்து!
ராமநாதபுரம்- ராமேசுவரம் ரயில் சேவை செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) முதல் சனிக்கிழமை (நவ. 1) வரை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
ரயில்வே பரமாரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, ராமநாதபுரம்- ராமேசுவரம் ரயில் சேவை செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) முதல் சனிக்கிழமை (நவ. 1) வரை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மதுரைக் கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு : ரயில்வே மின் பாதை பராமரிப்புப் பணி காரணமாக, ராமநாதபுரம் - ராமேசுவரம் ரயில் சேவை செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 28) முதல் சனிக்கிழமை (நவ. 1) வரை ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதன்படி, மதுரையிலிருந்து காலை 6.50 மணிக்கு புறப்படும் ராமேசுவரம் பயணிகள் ரயில் (56711) ராமநாதபுரத்துடன் நிறுத்தப்படும். இதேபோல, ராமேசுவரம் - மதுரை (56714) பயணிகள் ரயில் ராமநாதபுரத்திலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டது.