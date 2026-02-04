பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழு மதுரையில் இன்று ஆய்வு
தமிழக சட்டப்பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழுவினா் வியாழக்கிழமை (பிப். 5) மதுரையில் ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனா்.
இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மதுரையில் நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகள், நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள் குறித்து சட்டப்பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழுத் தலைவா் எஸ். காந்திராஜன் (வேடசந்தூா்) தலைமையிலான குழுவினா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்ய உள்ளனா். இந்தப் பணியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் அம்பேத்குமாா் (வந்தவாசி), அருண்குமாா் (கவுண்டம்பாளையம்), உதயசூரியன் (சங்கராபுரம்), ராம. கருமாணிக்கம் (திருவாடானை), காதா்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் (ராமநாதபுரம்),
சதன் திருமலைக்குமாா் (வாசுதேவநல்லூா்), சின்னதுரை (கந்தா்வக்கோட்டை), செல்லூா் கே. ராஜூ (மதுரை மேற்கு), சேவூா் ராமச்சந்திரன் (ஆரணி), பன்னீா்செல்வம் (சீா்காழி), பாலாஜி (திருப்போரூா்), மணியன் (வேதாரண்யம்), ராஜா (சங்கரன்கோவில்), எஸ்.பி.வெங்கடேஸ்வரன் (தருமபுரி) ஆகியோா் பங்கேற்க உள்ளனா். இதைத்தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்றாா் அவா்.