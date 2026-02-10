மதுரை மாநகராட்சி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்: மொத்த வருவாய்- ரூ.1,450 கோடி, செலவினம்-ரூ.1459 கோடி
மதுரை மாநகராட்சி நிதி நிலை அறிக்கை செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில், மொத்த வருவாய் ரூ.1,450. 44 கோடியாகவும், மொத்த செலவினம் ரூ. 1,459,31 கோடியாகவும், பற்றாக்குறை ரூ. 88.7 லட்சமாகவும் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகையில் மாமன்றக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன், ஆணையா் சித்ரா விஜயன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
தொடா்ந்து, மாநகராட்சி 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி நிலை அறிக்கையை மேயா் தி. நாகராஜன் தாக்கல் செய்தாா்.
நிதி நிலை அறிக்கையில் நிகழாண்டில் மாநகராட்சியின் வருவாய் நிதி வரவு, அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கான மானியம், திட்டங்களுக்கான கடன்கள் உள்பட மொத்த வருவாய் ரூ.1450.44 கோடியாகவும், மொத்த செலவு ரூ.1,459.91 கோடியாகவும் உள்ளது. வருவாய்ப் பற்றாக்குறை ரூ.88.7 லட்சமாக உள்ளது. நிதி நிலை அறிக்கையில் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
பள்ளிகளுக்கான அறிவிப்புகள்:
நிகழ் கல்வி ஆண்டு முதல் மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் பிளஸ் 2, 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வுகளில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். இளங்கோ மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூ. 70 லட்சத்தில் மெய்நிகா் ஆய்வகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதேபோல, அனைத்து மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில் தனியாா் சமூகப் பங்களிப்பு நிதி மூலம் மண்டலத்துக்கு ஒரு பள்ளி வீதம் 4 பள்ளிகளில் மெய்நிகா் ஆய்வகம் அமைக்கப்படும். மேலும், தனியாா் சமூகப் பங்களிப்பு நிதி மூலம் அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் பொலிவுறு கரும்பலகை (ஸ்மாா்ட் போா்டு) அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாநகராட்சி மண்டலம் 4, வாா்டு எண் 86-இல் உள்ள வில்லாபுரம் நடுநிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவா்களின் தேவைக்காக புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டப்பட உள்ளன. இதற்காக, ரூ. 3 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு, நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநரகத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும்.
சுகாதாரப் பிரிவு:
மதுரை மாநகராட்சி அன்சாரிநகரில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் புதிதாக டயாலிசிஸ் யூனிட் தொடங்கப்பட உள்ளது. ‘ஹாஸ்பிடல் ஆன் வீல்ஸ்’ திட்டத்தின் மூலம் தனியாா் மருத்துவமனைகளுடன் இணைந்து புகா் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்கப்படும். நிகழாண்டில் 700 நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்வதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன,.
தெரு நாய்களை பிடிக்க நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய வாகனங்கள் வாங்கப்பட உள்ளன. சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளை பிடிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
பொறியியல் பிரிவு:
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் குடிநீா் குழாய்களை மறுசீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. முதல்கட்டமாக, வைகை 1, 2 திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட குழாய்கள், 118 எம்எல்டி கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீரேற்று நிலையத்தை மறுசீமைப்பதற்கும் ரூ. 42. 65 கோடி மதிப்பீட்டுக்கு முன்மொழிவுகள் தயாா் செய்யப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்தப் பணி நிகழ் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் புதை சாக்கடை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு ரூ. 450 கோடியில் பணிகள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. நிகழ் நிதியாண்டில் நிா்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதுதவிர, மழைநீா் வடிகால் கூடுதலாக அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதிமுகவினா் வெளிநடப்பு:
வரி விதிப்பு முறைகேடு தொா்பாக மதுரை மாநகராட்சி மேயராக பதவி வகித்த வ.இந்திராணி, கடந்தாண்டு அக்டோபா் 15-ஆம் தேதி தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதுதொடா்பாக, தீா்மானம் நிறைவேற்றுவதற்கு அக்.17-ஆம் தேதி மாமன்றக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
அதன்பிறகு, கூட்டம் நடத்தப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், நிகழாண்டுக்கான நிதி நிலை தாக்கல் செய்வதற்கான மாமன்றக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் காலை 10.30 மணிக்கு அண்ணா மாளிகைக்கு வந்தாா். அப்போது, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சோலை எம். ராஜா உள்ளிட்ட அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் மாநகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீா் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அடிப்படை வசதிகளின்றி மக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாமன்றக் கூட்டம் தொடா்ந்து நடத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
அப்போது, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி அதிமுக உறுப்பினா்கள் வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து, அதிமுக உறுப்பினா்கள் அனைவரும் கூட்டரங்கை விட்டு வெளியேறினா்.
பாஜக உறுப்பினா் வெளியேற்றம்:
தொடா்ந்து, மன்றப் பொருள்கள் மாமன்ற உறுப்பினா்களின் ஒப்புதலுக்காக வாசிக்கப்பட்டது. அப்போது, பாஜக மாமன்ற உறுப்பினா் பூமா எழுந்து குப்பை மாநகரமாக மதுரை மாறிவிட்டது. திமுக அரசைக் கண்டித்து விளம்பரப் பதாகையை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பி கீழே அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டாா்.
இதையறிந்த திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பூமா கையில் இருந்த விளம்பரப் பதாகையை பறித்து கிழித்து எறிந்தனா். பிறகு, அவைக் காவலா்கள் கூட்டரங்கை விட்டு பூமாவை வெளியேற்றினா். தொடா்ந்து, மேயா் ( பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தாா். 120 பக்கங்கள் கொண்ட நிதிநிலை அறிக்கையில், முதல் இரண்டு பக்கங்களை மட்டுமே அவா் வாசித்தாா். நிதிநிலை அறிக்கையை முழுவதும் படிக்கவில்லை. முற்பகல் 11 மணியளவில் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகக் கூறி அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். இதனால், மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகை பரபரப்பாக காணப்பட்டது. இந்தக் கூட்டத்தில் மாநகராட்சி அலுவலா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.