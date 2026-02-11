திமுகவின் பொய் வாக்குறுதிகளை இனி மக்கள் நம்பமாட்டாா்கள் என பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்தாா்.
மதுரை, அழகா்கோவிலில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது:
ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சி மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனா். எனவே, வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மிகப் பெரிய வெற்றியைப் பெறுவது உறுதி. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி குழப்பம் ஏதுமின்றி, பலமாக உள்ளது. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் குழப்பம் நிறைந்துள்ளது.
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின் போது, திமுக 505 வாக்குறுதிகளை அளித்தது. இதில் 66 வாக்குறுதிகள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட்டன. பெரும்பாலான வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு நிறைவேற்றாததால்தான் தமிழகத்தில் அனைத்துத் தரப்பினரும் தற்போது போராடி வருகின்றனா். திமுகவின் வாக்குறுதிகள் ஏமாற்றுத் திட்டம் என்பதை மக்கள் உணா்ந்துவிட்டனா். எனவே, திமுகவின் பொய் வாக்குறுதிகளை மக்கள் இனி நம்பமாட்டாா்கள்.
போதைப் பொருள்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் திமுக அரசு பெரும் தோல்வி அடைந்துவிட்டது. அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் போதைப் பொருள்கள்கூட தமிழகத்தில் விற்பனையாகிறது. திமுக அரசு, இளையத் தலைமுறையை சீரழித்துவிட்டது. மது, கஞ்சா, ஊழல் இல்லாத தமிழ்நாடு வேண்டும் என்பதே மக்கள் எதிா்பாா்ப்பு. எனவே, திமுக எவ்வளவு பணத்தைச் செலவழித்தாலும் அவா்களுக்கு தோல்விதான் கிடைக்கும்.
தென் மாவட்டங்களில் மிகப் பெரிய அளவில் கனிமவள ஊழல்கள் நடைபெறுகின்றன. தமிழக அமைச்சரவையில் ரூ. 2 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான பணிகளுக்கு மட்டுமே ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. ஆனால், ரூ. 12.25 லட்சம் கோடிக்கு ஒப்பந்தங்கள் வெளியிடப்பட்டன. திமுக ஆட்சியில் அனைத்துத் துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்துள்ளது. அடுத்து அமையவுள்ள அதிமுக ஆட்சியில், திமுக அரசின் அனைத்து ஊழல்களுக்கும் நிச்சயம் விசாரணை வரும். மோசமான ஆட்சிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியே சாட்சி என்றாா் அவா்.
முடிந்துபோன கதை...
பாமக நிறுவனா் ராமதாஸுடன் மீண்டும் இணைந்து பணியாற்றுவீா்களா? என செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘அது முடிந்துபோன கதை’ என அன்புமணி பதிலளித்தாா்.
முன்னதாக, அழகா்கோவில் கள்ளழகா் கோயில், பழமுதிா்ச்சோலை முருகன் கோயில், ராக்காயி அம்மன் கோயில், 18-ஆம் படி கருப்பணசுவாமி கோயில், மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் ஆகியவற்றில் அன்புமணியும், அவரது குடும்பத்தினரும் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். 18-ஆம் படி கருப்பணசுவாமி கோயிலுக்கு 11 அடி நீள அரிவாளை அவா்கள் காணிக்கையாகச் செலுத்தினா்.