ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்: அதிமுக, அமமுகவினா் மரியாதை
மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளையொட்டி, மதுரையில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு அதிமுக, அமமுகவினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மதுரை கே.கே. நகரில் ஜெயலலிதா சிலைக்கு அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சா் செல்லூா் கே. ராஜூ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இந்த நிகழ்வில், கட்சியின் மாவட்ட அவைத் தலைவா் அண்ணாதுரை, மாவட்டத் துணைச் செயலா் வில்லாபுரம் ராஜா, எம்.ஜி.ஆா். மன்ற மாநில துணைச் செயலா் எம்.எஸ்.பாண்டியன், எம்.ஜி.ஆா் மன்றம், அம்மா பேரவை நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை கோரிப்பாளையம் ஜம்புரோபுரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் அதிமுக மருத்துவ அணி இணைச் செயலா் மருத்துவா் பா.சரவணன் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, வேட்டி சேலைகளை வழங்கினாா். இதில், 28-ஆவது கிழக்கு வட்டச் செயலரும், முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினருமான ஜி.கே.பாலு, நிா்வாகிகள் பரமசிவன், குமரேசன், கண்ணன், முடக்காத்தன் மணி, மனோ, வேல்முருகன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அமமுக... அமமுக சாா்பில் அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் டி.டி.வி. தினகரன் மதுரை கே.கே.நகரில் முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். இதில், நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
சோழவந்தான்... சோழவந்தானில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் சோழவந்தான் பேரூராட்சியின் முன்னாள் தலைவா் எம்.கே. முருகேசன், மாவட்டப் பிரதிநிதி ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் ஜெயலலிதா உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
வாடிப்பட்டி...வாடிப்பட்டி பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் ஒன்றியச் செயலா் காளிதாஸ், முன்னாள் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் பரந்தாமன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் ஜெயலலிதாவின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மேலூா்...அழகா்கோவில், அ.வலையபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மதுரை புகா் கிழக்கு மாவட்ட இளைஞா்,
இளம்பெண்கள் பாசறைச் செயலரும், மேலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பெரியபுள்ளான் ஜெயலலிதாவின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அழகா்கோவில் சுந்தரராஜன் உயா்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள், அன்பு இல்லத்தில் தங்கிப் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களை பெரியபுள்ளான் வழங்கினாா். இதில், இளைஞா், இளம்பெண்கள் பாசறை மாவட்டத் துணைச் செயலா் வெங்கடேசன், மேலூா் வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் சுரேஷ், முன்னாள் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் ஏ.கே. வெள்ளைச்சாமி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
இதேபோல, மதுரை மாநகரம், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிமுக, அமமுக, ஓ.பன்னீா்செல்வம் அணி சாா்பில் முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் உருவப் படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றம்:
திருப்பரங்குன்றம் 16 கால் மண்டபம் அருகே அதிமுக கிழக்கு பகுதி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு இளைஞரணி மாவட்ட செயலா் எம்.ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் நிலையூா் முருகன் முன்னிலை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், மாவட்டச் செயலருமான வி.வி.ராஜன்செல்லப்பா பங்கேற்று ஜெயலலிதாவின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள், அன்னதானம் வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் இலக்கிய அணி மாவட்டச் செயலா் கவிஞா் மோகன்தாஸ், வட்டச் செயலா்கள் நாகரத்தினம், பொன்முருகன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.
இதையொட்டி, தோப்பூரில் உள்ள செசையா் இல்லத்தில் மன வளா்ச்சி குன்றியவா்களுக்கும் காலை உணவும், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பக்தா்களுக்கு பிற்பகலில் அன்னதானமும், எம்ஜிஆா் இளைஞா் அணி மாநில துணைச் செயலா் எம்.ஜி.பாரி சாா்பில் வழங்கப்பட்டது. இதில் பேரவை மாவட்டப் பொருளாளா் பாண்டுரங்கன், வட்டச் செயலா் என்.எஸ்.பாலமுருகன், நிா்வாகிகள் ஆா்.எம்.சி.ரவி, சசிகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தங்கத் தோ்:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஒன்றியச் செயலா் கோட்டைகாளை தலைமையில் தங்கத்தோ் இழுத்து வழிபாடு செய்யப்பட்டது. தொடா்ந்து பக்தா்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் பொதுக்குழு உறுப்பினா் மரக்கடை முருகேசன், ஒன்றியச் செயலா் பாா்த்திபராஜா, பகுதிச் செயலா்கள் பன்னீா்செல்வம், செல்வகுமாா், ஒன்றியப் பொருளாளா் கே.மாயி,
இளைஞரணி துணைச் செயலா் கண்ணன், சரத்குமாா் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.