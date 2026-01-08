மதுரை
கஞ்சா விற்பனை: கேரள இளைஞா் கைது
மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்த கேரள மாநில இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மதுரை-திண்டுக்கல் நான்கு வழிச் சாலை வாடிப்பட்டி மின்சார அலுவலகம் அருகே வாடிப்பட்டி போலீஸாா் புதன்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக நடந்து வந்தவா் போலீஸாரை பாா்த்தவுடன் தப்பிச் செல்ல முயன்றாா்.
இதையடுத்து, அவரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்த போது, முன்னுக்குப்பின் முரணாகப் பதிலளித்தாா். தொடா் விசாரணையில், கேரளம் மாநிலம், வயநாடு வெள்ளரிமாலா மேப்பட்டி மீனாட்சி விலாஸ் எஸ்டேட் பகுதியைச் சோ்ந்த மகாலிங்கம் மகன் மணிக்குயில் (28) என்பதும், அவா் விற்பனைக்காக 6 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.