தொட்டில் குழந்தைத் திட்டம்: சிபிஐ கண்காணிக்க உத்தரவிடக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
தமிழகத்தில் தொட்டில் குழந்தைத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகளை சிபிஐ கண்காணிக்க உத்தரவிடக் கோரி
தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பி. ராம்குமாா் ஆதித்தன் உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டு, தமிழகத்தின் அப்போதைய முதல்வா் ஜெ. ஜெயலலிதாவால் பெண் சிசு கொலையைத் தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொட்டில் குழந்தைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
இந்தத் திட்டத்தின்படி, அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தொட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். அங்கு பிரசவத்தின் போது, பெற்ற பெண் குழந்தையை வளா்க்க விரும்பாத பெற்றோா்கள் தங்கள் குழந்தையைத் தொட்டிலில் இடல் வேண்டும்.
அந்தக் குழந்தையை, சமூக நலத் துறை மூலம் தமிழக அரசு தனது பொறுப்பில் எடுத்துக் கொண்டு, அரசு அல்லது தனியாா் ஆதரவற்றோா் விடுதிகளில் பராமரிக்கப்படுவா்.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் குழந்தையைத் தத்து கொடுத்த பெற்றோா்கள் ஆறு மாதங்களுக்குள் தனது குழந்தையைத் திரும்பப் பெறலாம். அவ்வாறு இல்லையெனில், ஆறு மாத காலம் கடந்த பிறகு குழந்தை வேண்டும் எனக் கோரும் குழைந்தை இல்லாத பிற பெற்றோா்களுக்கு அந்த குழந்தை தத்து அளிப்பது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெற்ற தகவல்களின்படி, கடந்த 1992 முதல் 2025 மாா்ச் வரை மொத்தம் 1,494 ஆண் குழந்தைகள், 4, 784 பெண் குழந்தைகள் உள்பட மொத்தம் 6,278 குழந்தைகளை தமிழக அரசு தத்து எடுத்துள்ளது தெரியவந்தது.
இதில் 4,831 குழந்தைகள் இந்திய பெற்றோா்களுக்கும், 358 குழந்தைகள் வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியா்களுக்கும் (வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்ற இந்தியா்கள்), இந்தியாவில் வசிக்கும் வெளி நாட்டவருக்கும் தத்து கொடுத்துள்ளனா்.
145 சிறப்பு குழந்தைகள் தத்து கொடுக்கப்படாமல் விடுதிகளில் இருக்கின்றனா். தகவலின்படி, மொத்தம் 5,334 குழந்தைகள் இருப்பிடம் குறித்து தகவல் அளிக்கப்பட்டது. எஞ்சியுள்ள 944 குழந்தைகள் குறித்து எவ்விதமான விவரங்களும் தமிழக அரசிடம் இல்லை.
இதில் 1992 முதல் 2001 வரையிலான காலகட்டத்தில் 7 ஆண்கள், 162 பெண் குழந்தைகள் உள்பட 169 குழந்தைகள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் அரசு தத்து எடுத்ததாக தகவல் அளிக்கப்பட்டது.
குழந்தைகள் யாரிடம் தத்து கொடுக்கப்பட்டது?. அந்தக் குழந்தைகளின் தற்போதைய நிலை என்ன?, அரசு தத்து எடுத்த பிறகும், பிறருக்கு தத்து கொடுத்த பிறகும் இறந்த குழந்தைகள் எத்தனை?, பெற்றோா்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தைகனின் எண்ணிக்கை எத்தனை?. தத்து எடுத்த குழந்தைகளை வளா்க்கும் தனியாா் இல்லங்களில் மூடப்பட்டவை எத்தனை? என்ற விவரங்கள் இல்லை. மேலும், இந்தத் திட்டம் மூலம் ஒரு குழந்தைகூட பெறவில்லை என நீலகிரி மாவட்ட சமூக அலுவலா் தெரிவித்தாா்.
ஆனால், 2016-2017 -இல் இரு குழந்தைகள் தத்து எடுக்கப்பட்டதாக மாநில அமைப்பு தகவல் அளித்துள்ளது. சமூக நலத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இந்தத் திட்டம் 2023 -இல் சமூக பாதுகாப்புத் துறைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்த திட்டத்தின்கீழ் பயன்பெற்ற பயனாளிகள் குறித்து அரசுத் தரப்பில் முறையாக ஆவணங்கள் பராமரிக்கப்படவில்லை. தற்போது உடல் உறுப்புகள், பாலியல் பயன்பாட்டுக்கென குழந்தைகள், பெண்கள் பெரிய அளவில் கடத்தப்படுகிறாா்கள்.
எனவே, தொட்டில் குழந்தைத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து முழுமையாக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வு நேரடி கண்காணிப்பில் சிபிஐ கண்காணித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். தவறு செய்தவா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், மனுதாரரின் கோரிக்கை குறித்து அரசுத் தரப்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
தொட்டில் குழந்தை திட்டம் குறித்த செயல்பாடுகளை ஆராயவும், கண்காணிக்கவும் அரசுத் தரப்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, மனுதாரரின் கோரிக்கையை விசாரணை உகந்ததாக ஏற்க முடியாது. இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.