ஆட்சியிலும், அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பதில் எங்களுக்கு உடன்பாடில்லை என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, ஜாதி, மத மோதல் தடுப்பு உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி, மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ சமத்துவ நடைபயணத்தை திருச்சியில் கடந்த 2-ஆம் தேதி தொடங்கினாா். நடைபயணத்தின் நிறைவு விழா திங்கள்கிழமை மாலை மதுரையில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுரை உத்தங்குடிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வந்த வைகோ செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
போதைப் பொருள்களால் அதிக பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும், இதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் நான் நடைபயணத்தை அறிவித்த பிறகுதான், அதிமுக, பாஜகவினா் இதுபற்றி பேசுகின்றனா். அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும்.
திராவிட இயக்க பூமியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவின் உபதேசம் எடுபடாது. திருக்கு, புானூறு, பாரதியாா் பாடல்களை கூறுவதன் மூலம் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தையும், தமிழக மக்களையும் கவர நினைக்கிறாா். ஆனால், தமிழகத்துக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதியை மட்டும் ஒதுக்க மறுக்கிறாா்.
திமுகவை ஒருபோதும் இந்த பூமியிலிருந்து யாராலும் அகற்ற முடியாது. இருப்பினும், அவ்வாறான சூழ்நிலை வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிந்தித்து, திராவிட இயக்கத்தை பாதுகாக்க திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தோம். இது சித்தாந்த அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு. இதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.
ஜனநாயக நாட்டில் யாா் வேண்டுமானாலும், எதைப் பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசலாம். இதனால், கூட்டணியிலும், ஆட்சியிலும் பங்கு எனப் பேசுகின்றனா். ஆனால், இந்தக் கருத்தில் எங்களுக்கு உடன்பாடில்லை என்றாா் அவா்.
பின்னா், துரை வைகோ கூறியதாவது:
மருத்துவா்கள் அனுமதி மறுத்தும் தனது நடைபயணத்தை 11 நாள்களாக தொடா்ந்திருக்கிறாா் ஆனால், அவரின் சுயநலத்துக்காக எந்த ஒரு சமரசத்தையும் மேற்கொண்டதில்லை. அவரது தொண்டு, தியாகத்தை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்றாா் அவா்.
பேட்டியின் போது, மதுரை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன், கட்சியின் மதுரை மாவட்டச் செயலா் முனியசாமி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
இன்று நிறைவு விழா:
திருச்சியில் தொடங்கிய இந்த சமத்துவ நடைபயணத்தின் நிறைவு விழா மதுரை ஓபுளா படித்துறை அருகே பொதுக்கூட்டத்துடன் திங்கள்கிழமை நிறைவு பெறுகிறது.
கூட்டத்துக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன் தலைமை வகிக்கிறாா். கவிப்பேரரசு வைரமுத்து, நடிகா் சத்யராஜ், துரை வைகோ உள்ளிட்டோா் கலந்து கொள்கின்றனா். நிறைவில், மதிமுக பொது செயலா் வைகோ ஏற்புரையாற்றுகிறாா்.