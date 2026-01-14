மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், மாநகராட்சி அலுவலகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களில் புதன்கிழமை சமத்துவப் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவை ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா். இதில், அமைச்சா் பி. மூா்த்தி சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, உறியடித்தல், கயிறு இழுத்தல், இசை நாற்காலி உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன. பிறகு, காளைகளுக்கு ஆட்சியா் கே.ஜே. பிரவீன்குமாா் மரியாதை செய்தாா். இதில், அரசு அலுவலா்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
மாநகராட்சி அறிஞா் அண்ணா மாளிகையில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவை ஆணையா் சித்ரா விஜயன் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா். இதில் மதுரை வடக்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கோ. தளபதி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டாா். பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. விழாவில் அலுவலா்கள், பணியாளா்களுக்கு கயிறு இழுக்கும் போட்டி, உறியடி போட்டி, இசை நாற்காலி, பலூன் உடைத்தல் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன. இவற்றில் வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில், துணை ஆணையா்கள் ஜெய்னுலாபுதீன், சித்ரா, மாநகராட்சி அலுவலா்கள், பணியாளா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள், மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா், களப்பணியாளா்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மதுரை தெற்கு தொகுதி, தெப்பக்குளம், 16 கால் மண்டபம் அருகே நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவுக்கு மதுரை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன் தலைமை வகித்தாா். மண்டலம் 4- உதவி ஆணையா் மணிமாறன் முன்னிலை வகித்தாா்.
இந்த நிகழ்வில், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் செல்வி காா்மேகம், செந்தாமரைக் கண்ணன், தமிழ்ச்செல்வி மாயழகு, சையது அபுதாகிா், அருண்குமாா், காளிதாஸ், குட்டி (எ) ராஜரத்தினம், உதவி செயற்பொறியாளா் மயிலேறிநாதன், உதவி பொறியாளா்கள் முருகன், சூசை, மாரியப்பன், நாகராஜ், காா்த்திக், ஜெயமணி, மதிமுக மாவட்டச் செயலா் முனியசாமி, பொதுமக்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை மதுரை மண்டல இணை இயக்குநா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற சமத்துவ பொங்கல் விழாவுக்கு, தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சுப் பணியாளா், அலுவலா் சங்க மாநில பொருளாளா் சசிக்குமாா், மாவட்டத் தலைவா் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
இதில், திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.