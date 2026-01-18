மதுரை
ஜல்லிக்கட்டில் காயமடைந்த பாா்வையாளா் உயிரிழப்பு
மதுரை மாவட்டம், பாலமேட்டில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் காயமடைந்த பாா்வையாளா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மதுரை மேல அனுப்பானடி டிஎன்எச்பி குடியிருப்பைச் சோ்ந்த வேலுசாமி மகன் செல்வராஜ் (68). இவா் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பாலமேட்டில் நடைெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியைப் பாா்க்கச் சென்ற போது, காளை முட்டியதில் பலத்த காயமடைந்தாா்.
அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த முகாமில் அவருக்கு முதலுதவிச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பிறகு, தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து பாலமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.