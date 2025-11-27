ராமநாதபுரம்
புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வருக்கு கமுதியில் வரவேற்பு
கமுதிக்கு வியாழக்கிழமை வந்த புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வா் வி.நாராயணசாமியை திமுக நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா்.
புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான வி.நாராயணசாமி, கட்சி நிா்வாகிகளுடன் கமுதி வழியாக திருச்செந்தூருக்கு வியாழக்கிழமை சென்றாா்.
அப்போது, கமுதி திமுக மாவட்டப் பிரதிநிதி செள.பாரதிதாசன், ஒன்றியச் செயலா் வாசுதேவன், மணலூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ராமா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் வி.நாராயணசாமிக்கு சாலைவை அணிவித்து வரவேற்பளித்தனா். இதையடுத்து, அவா் திருச்செந்தூருக்குப் புறப்பட்டாா்.