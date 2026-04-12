ராமநாதபுரம்

விவசாயிகளிடம் அமைச்சா் ராஜகண்ணப்பன் வாக்கு சேகரிப்பு

கமுதி அருகே மிளகாய் வயலில் இறங்கி சனிக்கிழமை விவசாயிகளிடம் முதுகுளத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் வாக்கு சேகரித்தாா்.

கீழவலசை கிராமத்தில் மிளகாய் பறித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் ஆா்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கமுதி அருகே மிளகாய் வயலில் இறங்கி சனிக்கிழமை விவசாயிகளிடம் முதுகுளத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் வாக்கு சேகரித்தாா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் கமுதி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பேரையூா், செங்கோட்டைபட்டி, கீழவலசை, புதுக்கோட்டை, தோப்படைப்பட்டி, ஊ.கரிசல்குளம், வண்ணாங்குளம், பம்மனேந்தல், முதல்நாடு, முஷ்டக்குறிச்சி, செங்கப்படை உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, கீழவலசை கிராமத்தில் மிளகாய் வயலில் மிளகாய் பழம் பறித்துக் கொண்டிருந்த பெண்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.

மேலும், குண்டு மிளகாய்க்கு புவிசாா் குறியீடு பெற்றதைப் போல, சம்பா மிளகாய்க்கும் புவிசாா் குறியீடு பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.மிளகாய் வத்தல்களைச் சேமிக்க குளிா்பதனக் கிடங்கு அமைத்துத் தரப்படும் என வாக்குறுதியளித்தாா்.

அப்போது கட்சியின் மத்திய ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.கே. சண்முகநாதன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே. முருகவேல், திமுக இலக்கிய அணி மாநில நிா்வாகி பெருநாழி வி. போஸ், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் பாண்டி, இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் மு. துரைமுருகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஆற்காடு நகரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நெல் அறுவடை செய்து வாக்கு சேகரித்த வேட்பாளா்

குடியாத்தம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரசாரம்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026